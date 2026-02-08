台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年

台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。

台股即將於2月11日封關，台積電則在2月9日至10日召開為期兩天的董事會，台積電的動向將成為台股後市的重要指標。（圖／報系資料照）

外界預測，除例行性財務和人事案外，台積電在熊本建設中的第二座晶圓廠可能被納入討論範疇，且不排除導入3奈米製程，以應對因人工智慧（AI）技術需求增加而帶來的先進製程需求。專家表示，此舉進一步凸顯日本在台積電全球布局中的戰略地位。

此外，台積電去年第四季的每股稅後純益達19.5元，創下單季新高，市場正在關注是否會延續或提高每股6元的現金股利。台積電財務長黃仁昭曾透露，公司股利政策以可持續且穩定成長為原則，每季現金股利不低於前一季及前一年水準，並將約七成自由現金流回饋股東。

另一方面，台股即將於2月11日封關，市場預期結帳與獲利了結賣壓可能導致短期震盪，但專家依然對中長期趨勢持樂觀看法。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，AI供應鏈的良好表現以及台積電在先進製程和封裝技術上的擴產，將帶來設備、材料和相關供應鏈的結構性成長，資金有望於農曆年後回流至電子和AI相關族群。

郭明玉建議，投資人可在封關前適度低接市場認同度高的績優股，並將目光放在具競爭力的晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI 伺服器、電子零組件、軍工、機械零組件、金融保險等產業。

