台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」

受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空衝擊，華爾街股市30日震盪收斂跌幅，四大指數全面收黑。受台積電ADR下跌8.99美元，跌幅2.65％影響，市場預期明（2）日台股科技族群將面臨補跌壓力。

美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。

台股30日電子、金融和傳統產業股同步走弱，加權指數收在32063.75點，下跌472.52點，上週仍上漲102.24點，1月累計上漲達3100.15點。國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股近期走勢與國際股市趨向一致，由於上週已連續兩天拉回近千點，本週台股即便跟跌，跌勢也可能較輕，甚至將來還有機會補漲。

蔡明翰指出，在看好AI市場前景下，台積電獲利不斷創高，不過目前台股短線漲多，自然有修正的壓力，短線資金因長假前獲利了結或轉進其他類股輪動，落後補漲族群不限於科技股，面板、塑化、鋼鐵股都有表現機會。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，2月11日金蛇封關前須觀察價量雙漲格局是否改變，若出現大量長黑將不利短線走勢，考量融資餘額居高不下，熱門股當沖比率高，建議封關前減碼籌碼面過熱族群。

