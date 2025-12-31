台股封關指數創新高 非雨露均霑

台股封關指數創新高，去年經濟成長率預估超過百分之七也算亮眼，但學者示警，傳產業無薪假人數仍在高點，出口產業集中極少數科技業，股價飆高家數也非全面，都是其中隱憂。對於產業結構呈現分化，學者建議要從分散市場、推動產業多元化以及深化與美國以外的國家合作等三方向思考因應對策，才能減輕民眾對經濟好的體感落差。

中央大學經濟系教授吳大任指出，去年台灣整體經濟發展表面上看起來很不錯，但集中在少數科技業，傳產業不但沒有成長，甚至衰退，無薪假人數從幾百人增加到現在超過七千人，表示受到美國對等關稅影響的產業，像工具機、金屬五金、石化等產業員工，目前還在放無薪假，今年會不會連工作都沒有，這些產業很難感受到經濟及股價的好表現。

廣告 廣告

其次從就業人口來看，在一千一百多萬就業人口中，分布最多的是服務業，約有七百萬、占六成，但出口創新高及股價飆高的產業仍以電子相關產業最多，頂多一百多萬人，這些員工享受加薪分紅，可惜只是少數。另外表現最好的台積電，外資占七成，股價好，最大獲利也是外資，台灣很多小資族只能買零股或ＥＴＦ。

吳大任表示，美國的二三二條款對半導體課稅才是對台灣最大的風險，今年方向一旦明朗，恐怕就是更大的挑戰。

中經院區域發展研究中心主任劉大年則說，多數民眾感受不到「經濟很好」並非台灣獨有現象，是全球經濟在震盪中出現的共通問題，關鍵在於產業結構出現明顯的分化。他表示，台灣必須從三個方向思考因應策略，第一是分散市場，降低對單一市場的依賴；第二是政策上支持產業與供應鏈重整，推動產業多元化發展；第三，除台美關係外，也應深化與其他國家的雙邊合作。他認為，唯有擴大成長的產業面向，經濟成果才能更廣泛地擴散到社會各層面。

劉大年指出，無論美國或台灣，過去一年整體經濟表現並不算差，然而，成長動能高度集中在少數產業，尤其與ＡＩ、半導體相關的供應鏈表現強勁，帶動股市上漲，但成長果實並未平均擴散至多數產業與民眾。

【看原文連結】

更多udn報導

科技巨頭領跑！2025全球最賺公司排名 台積擠進前10

寒雨夜見外送員載2幼子送餐 吳宗憲嘆｢與貧窮的距離｣

跨年演出到一半突吃香蕉！荒唐畫面曝 美秀集團回應

化身奶油蛋糕！IU白色禮服秀美胸 性感又不失浪漫