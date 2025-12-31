台股封關收28963創新高！ 全年股民均賺149萬

2025年封關日，台股可說是畫下輝煌句點。（圖／TVBS）

今(31)日是2025年封關日，台股可說是畫下輝煌句點，台積電大漲30元，收在1550元，再創新天價，帶頭點火之下，大盤加權指數終場上漲256點，收在28963點創新高，專家也看好元月行情，如果外資全面回歸，台股更有望再創新高。

來到2025年封關日，台股強強滾，12月31號以28723點開出，指數上漲16點，盤中首度站上29000點大關，最高衝上29009點，終場上漲256點，收在28963點，創收盤指數新高紀錄。電子權值F4中，台積電帶頭點火，盤中最高漲30元，衝到1550元，創新天價，氣勢一路延續，買盤湧入下，收在1550元，也是歷年封關最高價，年漲約44%，股民持有1張等於年賺47.5萬，總市值突破40兆元。另外鴻海、廣達、聯發科，收盤也紛紛上漲。分析師陳石輝：「各個族群都有個股往上漲，但是族群裡面卻是漲跌互現，我們舉一個例子像記憶體，那今天像群聯、晶豪科很強，但是華邦電、南亞科，就顯得不那麼強了。」

看看2025年台股表現，4月7號受美國總統川普關稅衝擊，單日暴跌2065點，創史上最大跌點，4月10號關稅暫緩，則強力反彈1608點，創最大單日漲點，如今封關日又創新高，也畫下輝煌句點。分析師陳石輝：「那尤其是台積電明年基本上，整個展望還是相當的好。」

其實2025年台股創下許多驚奇，其中千金股檔數增到26檔，大多和AI有關，全年加權指數飆漲5928點，台股市值一年大增約20兆元，股民平均賺149萬，台股盤勢全年可說是先下後上，漲跌都因為川普。展望2026年，CES展加上台積電法說會，專家看好元月行情，如果外資全面回歸，台股更有望挑戰30000點整數關卡。其實亞股2025年成績亮眼，韓股飆漲76%領跑之外，日股也登頂超越泡沫時代，新的一年走勢，股民持續關注。

