台股封關收28963新高

台股封關，加權指數終場上漲256.47點，收在28963.6點，登上歷史新高。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

台股二０二五年三十一日封關，收盤指數二萬八千九百六十三點六點登上歷史新高，全年大漲五千九百二十八點五點，超越二０二四年上漲五千一百零四點二九點，連續第二年改寫最大年度漲點歷史紀錄，漲幅達百分之二十五點七三，連續三年指數漲幅超過二成；而上市櫃總市值也推升至突一百兆元大關的里程碑。

台股封關日上漲二百五十六點四七點，收在二萬八千九百六十三點六點，創下收盤指數與史上最高封關指數紀錄，盤中指數最高達二萬九千零九點八一點，同步創歷史新高點，成交值五千三百六十一點零七億元。

自營商賣超三十三點六二億元，投信賣超二十六點五五億元，外資及陸資賣超五點一八億元，三大法合計賣超六十五點三五億元。

根據證交所統計，全體上市公司二０二五年封關總市值達九十四兆三千五百八十九億元，同創歷史新高，總市值增加約二十點四六兆元。依據證交所截至二０二五年十一月底的最新統計資料，台股投資人開戶數約一千三百七十一萬人，換算每戶股民二０二五年平均大賺約一百四十九萬元。

指標權值股台積電受惠ＡＩ強勁需求，股價不斷創新天價，成為推升台股走高的推進器。台積電封關收在一千五百五十元，再創新天價，二０二五年累計上漲四百七十五元，漲幅達百分之四十四點一八，市值增加十二點三一兆元，攀升至四十點一九兆元，貢獻大盤達三千八百一十三點。

其他權值股鴻海、台達電及高價股信驊、緯穎和川湖等也都受惠ＡＩ強勁需求，營運繳出亮麗成績單，股價隨著水漲船高。其中，台股股王信驊不僅打破大立光於二０一七年八月創下的六千零七十五元台股史上個股最高價紀錄，並將紀錄向上推升至七千七百一十五元新高點；而二０二五年千元以上的高價千金股，也達到二十七檔新高紀錄。

二０二五年底台股集中市場上市公司市值達九十四兆三千五百八十九億元，較二０二四年底七十三點九兆元增加二十點四五兆元；若加計上櫃公司市值七兆四千零五十一億元，台股二０二五年上市櫃總市值達到一百零一點七六兆元，為歷史新高規模。