台股封關收28963.6點 台積電創新天價 (圖)

「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股
每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
大摩最新目標價曝光！國家隊連9天掃貨這電子中游大廠 明年有望淡季不淡
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。八大公股昨日賣超31.04億元，其反手買超前十大個股，包括4檔電...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 27
漲價行情旺到2026年！自營商斥資6.03億押寶「記憶體4檔」 連14天搜刮鴻海入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌103.76點，收在28,707.13點，跌幅0.36%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超10.49億。...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
銅價暴衝破天花板！「線纜族群這8檔」台股全面噴發 大亞明年起調升報價、動能維持全力衝刺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球原物料市場在年終掀起罕見狂潮，其中又以銅價最為吸睛。法人指出，倫敦金屬交易所（LME）銅價於聖誕夜正式站上每噸12,0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體報價大漲！華邦電強攻近9%炸量35.5萬張 「這檔」一度寫200元新天價噴210億
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）及多數類股下跌影響，台股今（30）日大盤走疲，截至12點40分，加權指數來到28748.99點，下跌61.9點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
【2025新股抽抽樂】鴻勁抽中一張賺189萬元史上之最 還有8檔報酬率破百
投資人瘋新股！2025年可說是新股抽籤最熱鬧的年份之一，今（31）日台股最後封關，結算所有今年來的新股IPO表現，若總計上初次上市櫃及增資新股抽籤的股票，仍有萊德光電大賺近4倍，8檔至今報酬率都超過100%以上，曾是興櫃股王的鴻勁抽中一張抱到現在，帳上仍大賺189萬元，創下台股史上之最。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
ASIC訂單湧入！「IC測試廠」拉第2根漲停寫新天價 全年EPS上看6元拚歷史次高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球科技巨頭爭相發展ASIC晶片，封測需求不斷上升，相關廠商因而大幅受惠，如欣銓（3264）今（29）日就拉出第2根漲停，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
台股史上第一！台積電市值衝破40兆元大關 年增9間富邦金
台股史上第一強！台積電今（30）日在2025年最後封關日衝1550元大關再改寫新天價，單一檔股票市值也正式突破40兆元大關，寫下台股新里程碑，市值較去年底大增近12.4兆元，等同短短一年內增加相當9家富邦金控（2881）的規模，相當驚人。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 14
新台幣連6升 央行調節求穩
台股封關前夕雖隨美股收黑，但終場跌點收斂至百點，新台幣匯率則是延續年底偏升走勢，但央行穩步調節，收盤將新台幣拉回31.4元的「理想價位」，封關前唯穩作收。公股銀行預估，新台幣2026年波動區間預期在29.5元～32元，回到「2字頭」都是長期進場的美元買點。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 1
法人力挺多頭氣勢全開 台積電攜台股雙創新高/白銀飆升猛過黃金 馬斯克也喊不妙/賴總統點名下一座神山 軍工股集體起飛｜Yahoo財經掃描
美國股市在聖誕假期後交投仍偏冷清，市場一面消化利率路徑與政策面變數，另一面評估AI投資對企業獲利的支撐力道，四大指數漲跌幅都不大；道瓊工業指數小跌0.04%，那斯達克指數走弱0.09%、標普500指數下跌0.03%，費城半導體指數則小漲0.05%。 科技股方面表現分歧，AI龍頭股輝達小漲1.02%，相對抗震，主因市場持續看好AI伺服器與資料中心需求動能，加上AI晶片訂單能見度高，支撐股價表現；同時輝達近期與多家雲端服務商深化合作，市場解讀其在AI生態系主導地位仍難以撼動。相較之下，特斯拉股價下跌2.10%，主要受電動車需求成長放緩與價格競爭壓力影響，加上市場對其自駕與機器人題材短線熱度降溫，資金轉趨保守。其他科技權值股方面，蘋果小幅回落，市場觀望新機銷售動能與供應鏈狀況。台積電ADR上漲1.35%，為台股多頭情緒加分。亞股方面漲跌互見，日股走跌、韓股走揚；港股回落、陸股小漲。 台股今（29）日不甩中國大陸軍演干擾，在權值股帶隊與題材股接力下續寫新高，加權指數終場上漲254.87點、收28,810.89點，成交金額達4,401.66億元，盤中最高衝28,841.64點刷新盤中歷史新高點；權王台積電(2330)上漲20元收1,530元改寫天價，帶動鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)等齊步上揚。盤面資金則轉向低價與漲價題材，面板族群由群創(3481)亮燈領軍，友達(2409)、彩晶(6116)同步走揚；PCB與材料端受漲價消息催化，凱崴(5498)、富喬(1815)、尖點(8021)、建榮(5340)、德宏(5475)等輪番表態；記憶體模組族群也接棒，威剛(3260)、十銓(4967)、群聯(8299)走揚，推升指數在封關倒數階段維持高檔熱度。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 10
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
美股年終收跌、標普500連3黑 2026年恐震盪
[NOWnews今日新聞]受到投資人持續觀望聯準會政策動向與地緣政治變數，耶誕節後交投清淡等因素影響，美股週二（30日）全數收黑，標普500指數連續第三個交易日收低。道瓊工業指數下跌94.87點，或0...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 8
《熱門族群》高空煙火秀！記憶體紅燈連閃 飛天股刷一排
【時報-台北電】2025年最後交易日，台股力拚5線收紅！台積電(2330)盤中奮力拉抬衝上天價1550元，鴻海(2317)、廣達(2382)、聯發科(2454)等權值大軍接力揚升，加以記憶體、面板、PCB等題材股百花齊放，拉升指數大漲逾270點、高見28978點歷史巔峰，距離29K僅不到30點之遙，有望完美封關！ 記憶體近期利多簇擁，屢成台股盤面交投熱點！傳三星、SK海力士獲美許可晶片製造設備可再輸入中國，加以美光二度在台獲得大額補貼，合計近百億元，已超越輝達！諸多利好消息吸引記憶體族群買盤蜂擁，今日包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、十銓(4967)等均改寫歷史高。 今日記憶體族群由IC設計的群聯(8299)、晶豪科(3006)揭露11月佳績後強拉漲停扮演多方領頭羊，點火模組廠宜鼎(5289)、凌航(3135)跟進攻頂，十銓(4967)、宇瞻(8271)、威剛(3260)聯袂走強，通路商方土昶(6265)亦鎖紅燈，旺宏(2337)大漲逾半根停板，南亞科(2408)、華邦電(2344)創高後雙雙翻黑。 繼晶豪科(3006)揭時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
不銹鋼價 新年度開紅盤 燁聯300系下月大漲5,000元、華新上調4,000元
貴金屬向前衝，鎳價創九個月新高，不銹鋼上游廠燁聯、華新麗華等昨（30）日開出明年1月不銹鋼盤價，燁聯300系每公噸大漲5...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
台積電衝新天價！台股終場收28810點新高點
[NOWnews今日新聞]台北股市距離封關還有2個交易日，今（29）日再寫新紀錄，盤中在買盤挹注下，最高一度衝至28841.64點新高點，終場則是上漲254.87點或0.89%，收在28810.89點...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5