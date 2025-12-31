台股封關收28963.6點創新紀錄 全年漲5928.5點 台積電收1550元新天價
台股今天（31日）封關，加權指數終場上漲256.47點，收在28963.6點，創下收盤指數與史上最高封關指數紀錄，盤中指數最高達29009.81點，同步創歷史新高，今天成交值新台幣5361.07億元；累計台股今年上漲5928.5點。台積電今天上漲30元，以1550元作收，創新天價。
台積電今天創新天價，上漲30元，收在1550元，市值攀高至40.19兆元，貢獻大盤約240點。鴻海、台達電、聯發科和廣達等權值紛紛收漲，記憶體和矽光子族群也有強勢表現，帶動電子類股指數上漲1.33%，為推升大盤創高的主要動能。
傳統產業股多數收跌，玻璃類股指數下跌1.43%，表現疲弱；塑膠類股指數尾盤急拉翻紅，終場上漲1.16%，表現相對強勢。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
〈台股開盤〉封關日嗨到28901點歷史高 台積電創1540元新高 五線收紅在望
〈台股開盤〉封關日嗨到 28901 最高點 台積電創 1540 元新高 五線收紅在望鉅亨網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台股封關日盤中漲逾200點衝破兩萬九 台積電續創1550元新天價
台股2025封關倒數！美股4大指數週二收跌，台股今年來已累計上漲5672.03點，可望創下史上最高封關指數的紀錄。加權指數今日（12/31）以28723點開出，開盤不久翻黑小挫，隨即向上拉升，最高漲逾百點至28860點，漲勢仍在持續中。台積電最高漲至1540元，再創新天價。太報 ・ 4 小時前 ・ 2
開盤／2025台股封關日黑翻紅殺出重圍 大盤漲146點
台股2025年最後交易日震撼開盤！儘管美股四大指數集體收黑，聯準會會議紀要釋放利率維持不變的鷹派訊號，導致道瓊、那指雙雙走跌，但台股今（31）日封關戰展現極強韌性。大盤以小跌開出後，隨即在護盤資金挹注下上演「黑翻紅」大逆轉，盤中上漲146.98點，來到28854.11點，力拚日、月、季、半年及年線「五線齊紅」完美收官。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
【2025封關秀】台積電飆新高！魏哲家身價年增30億 張忠謀逼近2千億元富豪
台積電（2330）今（31）日2025年封關日，盤中一度漲30元，觸及1,550元改寫歷史新高。在股價創高帶動下，公司董事長魏哲家及創辦人張忠謀持股市值同步攀升，其中，魏哲家一家人持股市值一年增加逾30億元，創辦人張忠謀若退休後若一股不賣，身價逼近2,000億元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 10
接連爆發四行員 A 錢⋯上海商銀挨罰1200萬元
涉案金額達2,560萬元，有一位作案時間長達九年，另一位更僅僅入職七個月。銀行局副局長王允中直言，上海商銀「螺絲鬆了」，金管會處1,200萬元罰鍰，並要求增提作業風險資本11.77億元，資本適足率將下滑到12.74%。聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 40
長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股
每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
台積電再狂飆！魏哲家身價增30億至123億
[NOWnews今日新聞]2026年即將來臨，今（31）日是台股2025年封關日，台積電今日開低後狂飆，盤中一度再創新天價，來到1550元，而台積電創高之下，若沒賣出手中的股票，董事長魏哲家一家人持股...今日新聞NOWNEWS ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
快訊／封關日衝破2萬9！股民2025年「平均賺149萬」靠台積電撐全場
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金進場、法人作帳以及權值股同步點火下，加權指數早盤強勢表態，盤中一度衝上29,00...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
就是今晚！張惠妹坐鎮跨年演唱會 親妹高呼：台東長大就是爽
邁入2025年最後一天，今（31日）全台有多場跨年晚會，其中天后「阿妹」張惠妹將在家鄉台東國際地標海濱公園坐鎮「東！帶我走—東漂去旅行」演唱會，壓軸演出，親妹妹Saya也在演出陣容中，被問到最想在後台合照的對象，Saya笑說：「想跟阿妹合照啦！最近很忙，很久沒看到她了。」自由時報 ・ 6 小時前 ・ 5
1.25兆國防特別預算 在野5度封殺
立法院程序委員會30日討論本周五院會議程，預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」草案，第5度未被排入院會。綠委沈伯洋抨擊，藍白連最基本的討論都不願進行。國民黨團書記長羅智強則重申，國防預算若要編列，賴清德總統就應依承諾來立法院進行報告與諮詢。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 121
台積電創新天價 台股上漲271點至28978點創高
（中央社記者張建中台北31日電）晶圓代工廠台積電再創新天價，達1550元，推升台股創下歷史新高，盤中加權指數達28978.6點，上漲271.47點。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
29K到手！2025年封關日 台股衝上29,002點新里程碑
台股29K不是夢，今天已成真！2025年台股封關日熱鬧滾滾，加 權指數開小漲後一路走高，一路推高至29,002.28點，台股29K到手，再寫新里程碑。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 86
高雄男剛出獄5個月被好心老闆收留 借錢不成竟持刀殺他全家
有毒品、竊盜等多項前科的陳姓男子，坐了7年牢後出獄，被大寮區某工廠老闆好心收留當雜工，陳男向老闆借錢不成，竟半夜持刀殺老闆全家，連老闆12歲的兒子也不放過，老闆一家3口被殺成重傷送醫，幸搶救後未釀人命，陳男逃了一夜後在台南落網，檢方偵結後依殺人未遂等罪將他起訴。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 3
強打太空題材! 群創連三天狂飆 當沖客湧入 今創高後爆量震盪 午盤成交逾83萬張
面板大廠群創（3481）傳打入SpaceX供應鏈，今天股價在太空產業題材助陣下，大唱轉機題材，連三日激勵股價飆漲，繼昨天爆量狂飆後，今天開盤第一小時即爆出50萬張大量，盤中最高觸及17.75元波段新高，一度勁揚逾8%，隨後震盪上揚漲幅約3%至4%，至午盤已爆出逾82萬張大量，近五日短線漲幅高達28%。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
台積電創新天價達1550元 市值突破40兆元
（中央社記者張建中新竹31日電）晶圓代工廠台積電股價持續走高，盤中達1550元，再創新天價，上漲30元，市值突破新台幣40兆元。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 27
獨家／16兆元大單分食有望？光寶科打入甲骨文AI伺服器供應鏈
AI資料中心需求飛速成長，美國AI基礎建設與雲端服務供應商甲骨文手握超過16兆元的AI資料中心訂單，打入甲骨文的AI供應鏈、就等於拿到爆發性成長的「黃金車票」。而據了解，光寶已經成為甲骨文AI伺服器機櫃電源供應商，加上既有的一線CSP客戶亞馬遜、微軟訂單加持，都讓光寶總經理邱森彬對2026年營運「沒有悲觀的裡由」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1
台股早盤漲153點衝28860.87點 再創歷史新高
（中央社記者張建中台北31日電）美股30日收跌，那斯達克指數下跌55.27點，費城半導體指數下跌9.17點， 台指期夜盤小漲4點，台股今天震盪走高，早盤加權指數達28860.87點，再創歷史新高，上漲153.74點。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
跨年2地防雨彈！元旦冷氣團發威「急凍剩6度」 回暖時間曝光
明（31）日就是跨年夜，不少人已經準備出門看煙火。但中央氣象署提醒，北、東部雲多有雨，出門要記得攜帶雨具，強烈大陸冷氣團將在元旦報到，週五至週六清晨是最冷時刻，部分區域可能下探6度，但是否達到寒流等級仍需觀察。而想要迎接2026年第一個曙光的民眾，氣象署建議到中南部平地有機會看到曙光。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 1