台股封關日前該留、該跑？專家提醒投資人選股看投信：馬年重心落在這類股

隨著台股農曆年休市在即，市場面臨「抱股過年」或「先落袋為安」的兩難抉擇。對此，前政府基金操盤手黃豐凱表示，他本身是投信出身的經理人，操作策略偏向B&H（Buy and Hold，長期持有），所以大部分經理人在操盤期或個人操作上，通常都會維持高持股。若是自營商出身的操盤人，則多採低持股策略，因為自營商操作的是老闆的資金，年前通常會先減碼，過年期間水位大概只剩20%到30%。

黃豐凱在節目《財經一路發》提到，這個時間點要高持股，應該問你持有的是什麼，可是持有的股票其實今天可能也都是下跌的，因為大家手上都有很多持股，所以基本上就是多殺多，而且大家看好的族群都很類似，所以在這個地方只要有人下車，就會有風吹草動，就會一片鶴戾之聲，就會開始往下殺。

黃豐凱分析，今年盤勢特點：首先，外資期貨空單並不高，約在2萬6000到2萬7000口，並非以往3萬或4萬口的高位。此外，外資現貨也有減碼跡象，過去通常在期貨空單拉高時，會透過減碼現貨來壓指數，賺取期貨價差，但目前看起來並非如此，市場主要受海外氛圍影響。

黃豐凱指出，再加上過年的氣氛，大家開始收資金，基本上，丙種資金大概已經收2周了，大概在上周應該都走得差不多，丙種應該都退場了。所以現在市場內剩下什麼？剩下的就是主力跟投信的資金，那投信跟外資基本上這個地方下來，大部分都還是站在減碼的方向，這時投信的重點股就非常重要了，因為他們整個部位是減碼的，可是他們加碼的股票，就變成現在市場的重心之重，所以市場比較關心的是這些投信還在加碼的核心持股有沒有鬆動的問題。

談到馬年的操作策略與重心時，黃豐凱表示，相較去年蛇年偏重大型股，馬年可能會比較落在中小型股身上，那過去來講，中小型股就不是看外資，就是要看投信，所以可以利用過年前後這段時間，投資人可以把過年後的五天跟過年前的五天累積起來，去看投信主要在買哪些股票，然後再從這裡面去找族群，然後從這裡做配置。

