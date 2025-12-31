台股封關日早盤漲逾200點衝破28900點大關 台積電續創1550元新天價

台股31日早盤最高漲逾200點衝破28900點大關，漲勢仍在持續中。廖瑞祥攝



台股2025封關倒數！美股4大指數週二收跌，台股今年來已累計上漲5672.03點，可望創下史上最高封關指數的紀錄。加權指數今日（12/31）以28723點開出，開盤不久翻黑小挫，隨即向上拉升，最高漲逾200點至28978.6點，漲勢仍在持續中。台積電最高漲至1550元，再創新天價。

美股道瓊工業指數終場下挫94.87點，以48367.06點作收，跌幅0.20%。標普500指數微挫9.50點，收在6896.24點，跌幅0.14%。那斯達克指數下挫55.27點，以23419.08點作收，跌幅0.24%。費城半導體指數小跌9.17點，收在7169.10點，跌幅0.13%。

台積電今日以1520元平盤價開出，早盤最低跌5元，最高漲30元至1550元，再創新天價，漲幅逾1.5%；公司市值首度突破40兆元大關。

主要權值股漲跌互見，鴻海、台達電、聯發科、廣達、日月光投控、緯穎皆小漲；但富邦金、中信金、聯電、智邦小挫，國泰金跌逾1%，中華電平盤震盪。

