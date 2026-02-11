台股封關日盤中漲逾500點！續創史高 台積電刷新天價1925元
美股週二漲跌互見，那指下挫逾百點。台股今日（2/11）面臨蛇年封關日，開盤不到5分鐘就漲逾200點，盤中指數不斷飆高，截至11:20左右，台股最高大漲逾500點至33661.72點，刷新昨日創下的盤中史高紀錄。台積電最高漲至1925元，改寫新天價。
道瓊工業指數微漲52.27點，收在50188.14點，漲幅0.10%。標普500指數小挫23.01點，以6941.81點作收，跌幅0.33%。那斯達克指數下挫136.19點，收在23102.48點，跌幅0.59%。費城半導體指數下跌55.45點，以8107.13點作收，跌幅0.68%。
權王台積電昨公布1月營收達4012.55億元，成為史上單月首度突破4千億大關的月份，年增36.8%、月增19.8%。台積電ADR昨上揚1.83%，以361.91美元作收。
台積電今早以1880元平盤開出，開盤不到5分鐘就漲至1900元，隨後漲勢擴大，盤中最高漲45元至1925元，續創新天價。
主要權值股漲多跌少，台達電漲逾3%，日月光投控漲逾1%，鴻海、富邦金、國泰金、中信金、中華電、南亞科、聯電、緯穎皆小漲；僅聯發科、廣達小挫。
此外，半導體封測設備供應商「鴻勁」近日股價飆高，今日被列入MSCI全球標準型指數成分股，2/26盤後生效。鴻勁早盤續揚7.5%，最高漲至4300元，已躋身權值股第14順位；股價同時也位居所有上市櫃股第3順位，僅次於股王信驊、股后穎崴。
台積電（2330）如猛虎出柙連續飆漲，今（11）日再狂漲45元衝上1,925元，貢獻指數超過360點，攜手台達電（2308）及鴻勁（7769）大漲，合計貢獻指數440點，推升加權指數大漲600點，最高攻堅至33,600點之上，以金龍年收盤來看，金蛇年來累計漲破1萬點。
【國際中心／綜合外電】全球晶圓代工龍頭台積電公布1月營收，出現不可思議的爆炸性成長，讓台積電ADR（TSM）大漲6.49美元、漲幅1.83％，收盤價361.90美元。至於在美股方面，美國大型企業公布好壞參半的財報後，華爾街股市今天走勢震盪。此外，隨著反映美國消費力道疲軟的報告出爐，市場對聯邦準備理事會（Fed）今年稍晚將降息以提振經濟的預期升溫。
台北股市今天(11日)農曆蛇年封關，全球晶圓代工龍頭台積電再度展現功力，股價在開盤後不久就站上新台幣1,900元的歷史天價，大盤指數迅速拉升，在封關日站穩33,000點大關，且突破33,500點，已有挑戰34,000點的氣勢。 台積電公布最新營收，今年1月創下新台幣4,012.55億元歷史新高，平均每天入帳130億，整體營收較前一個月增加近2成、較去年同期增加36.8%，創下單月歷史新高，也超乎法人預期的3,900億。法人分析，在AI高效能運算(HPC)與先進封裝需求驅動下，台積電產業地位穩如泰山，市場占有率在2025年第三季已逾7成，領先競爭對手三星與Intel，具備不可替代的市場優勢。 台積電營收再報喜，推升股價在封關日的表現，開盤不久就站上1,900元的歷史天價，且最高來到1,925元，貢獻大盤指數近400點。 台積電再次展現「一個人的武林」，也拉升大盤指數近600點，加權指數站上33,661點的盤中新高，距離34,000點只剩不到340點。 華南投顧董事長呂仁傑分析，美股軟體類股走弱，主因是AI可以一手包辦多個軟體APP的功能，但台灣科技業主要提供硬體，不受美股軟體類股走弱影響
台股今天封關，檢視台股基金近2年表現，績效前十強的含息報酬率全數突破110%，遠高於加權指數同期的82.76%，為投資人帶來豐碩報酬。
台股金蛇年封關，今天是春節前的最後一個交易日，即將休市長達11天，台股表現強勁，指數、護國神山雙創新高，但就有股民擔心抱股過年會有風險，猶豫要不要獲利了結，根據統計近20年來，年後首個交易日有14次收...
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:10:39 新聞中心 發佈台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆元。 市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選，冀降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，而投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。 觀察目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。00982A 於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。 主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後台股量能可望進一步增溫、延續漲勢；今年對電子產業獲利成長保
輝達台灣總部進駐北士科T1718基地案進入最後階段，台北市副市長李四川（中）11日上午受訪表示，如果順利，中午12時以前就會完成簽約。
櫃買中心今日表示，隨著台股走強，櫃買市場表現也亮麗，元月含ETF等上櫃有價證券日均值達1877.58億元，上櫃股票日均值則達1740.9億元，雙雙創下新高，加上今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均值也達1.43億元新高，共創下3項新高紀錄。
【時報記者葉時安台北報導】台股蛇年封關，抱股過年氣氛積極，台股、台積電再度改寫新紀錄，盤中分以33707.83點、1925元躍上新高度，上漲634.86點、45元，並雙雙創下史上最高收盤，指數周三收在33605.71點、上漲532.74點或1.61%，量能略微增加至6740.77億元，本周三天共上漲1822.79點或5.74%。金蛇年台股大漲10080.3點或42.84%，權值王台積電(2330)亦強漲780元或68.72%。 展望金馬年開紅盤，台新投顧副總經理黃文清認為，台股面臨11天休市，並經歷美股八個交易日，台股驚驚漲之際，存有時間風險，除了美國關鍵經濟數據牽動的美國聯準會降息時間，亦有基本面的美企財報陸續公布，尤其AI供應鏈，以及美伊談判等地緣政治，台灣也有台美協議簽訂細節等，變數仍不小。 黃副總表示，雖然歷史經驗相對上漲可期，但累積漲幅已大，不排除持續震盪，並留意春節期間變數議題。若美股續漲，台股亦有補漲空間，預估整體台股短線持續震盪，但長線上漲仍有空間，主要受惠基本面成長無虞。 短期操作上，黃副總提到，台美協議簽訂在即，相關類股均有機會，傳產為短期關注重點，而電子宜汰弱留強
【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數震盪偏弱，除了道瓊指數連續第三個交易日創新高，科技股巨頭承壓，主要指數跌多漲少，不過在零售銷售數據意外疲弱仍相對穩住。台股封關在即，台股周三開漲13.18點報33086.15點，春節期間市場變數仍多，但市場對抱股過年仍有信心，指數、台積電早盤衝上33661.72點、1925元最高，再度改寫歷史紀錄，分別上漲588.75點、45元，電子、金融、傳產均上揚表態，MSCI全球標準型指數成分股最新季度調整，DRAM雙雄未入榜，華邦電法說利多仍推升股價持續走揚，記憶體熱度未滅，挾帶AI、散熱、邊緣AI均有漲勢。 台股ADR表現，台積電ADR周二續漲1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。日月光ADR亦上漲1.53%，然晶圓雙雄不同調，聯電ADR收跌1.39%。周三台積電(2330)股價開高走高，盤中衝上1925元最高，再度改寫歷史紀錄，上漲45元或2.39。聯電(2303)同步走揚，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等股價更強勁，聯發科(2454)亦震盪拉回平盤。 記憶體熱度不減，即使MSCI公布最新季度調
路透報導，美國眾議院週二(10日)以217票對214票的小幅差距，否決共和黨領導層提出的一項旨在禁止對總統川普關稅政策發起立法挑戰的議案。這項結果意味著共和黨未能將關稅挑戰禁令延長至7月31日，為民主黨最快於週三(11日)推動投票，撤銷川普對加拿大等國徵收的懲罰性關稅鋪路。共有三名共和黨議員倒戈加入民主黨陣營投下反對票，反映出國會內部對關稅衝擊經濟的憂慮日益加深。投下反對票的共和黨眾議員Don Bacon在社群媒體X上直言，國會必須能夠就關稅問題進行辯論。他強調，關稅對美國經濟而言是「淨負面」的影響，本質上是對美國消費者、製造商和農民徵收的沉重稅賦。這項投票結果對眾議院議長強生(Mike Johnson)構成重大挑戰，在共和黨僅維持218比214的極微弱多數優勢下，只要有一名以上黨員跑票，就難以在民主黨全面反對的情況下通過任何法案。民主黨目前的策略是迫使眾議院針對撤銷川普利用「國家緊急狀態」對加拿大商品實施的貿易措施進行表決。此外，民主黨也準備針對墨西哥及其他國家的關稅發起類似的否決決議。眾議院共和黨人早在去年3月就曾通過禁止關稅挑戰的規則，並一度延長至今年1月，但
外電報導指出，美國眾議院否決了共和黨人試圖阻止就總統川普的關稅政策進行表決的動議。眾議院可能最快本週就支持還是放棄白宮這項標志性的經濟政策進行表決。美國眾議院共和黨人週二推動一項程序性動議，旨在阻止對總統川普的關稅議程進行投票，這可能會將針對其最重要經濟政策的表決至少延遲到7月。這種阻撓始於去年3月，當時川普開始與加拿大進行貿易對抗。眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)週一表示，最高法院很快就會發布意見，我們需要給法律程序留出時間，這就是我們的立場。"最高法院的大法官尚未就總統援引緊急狀態法，實施全球範圍內的全面關稅是否越權作出裁決。去年，參議院投票否決了川普對加拿大、巴西的關稅以及所謂全球對等關稅政策。
勤誠（8210）1月合併營收新台幣26.5億元，月減2.2%，年增率達137%，並創下單月歷史次高紀錄。美系外資表示，勤誠第一季的營收應可超出市場預期，隨著AI伺服器出貨量增加，GPU與ASIC市佔率進一步提升，有助催化股價。 美系外資針對勤誠營收指出，勤誠目前營收表現已達2026年第一季預估值的46%，即新台幣57.49億元（季減15%，年增38%）；並達到市場普遍預估值的43%，即新台幣61.31億元（季減9%，年減48%）。 美系外資認為，勤誠營收表現已超出市場預期，主要受惠於GPU/ASIC AI伺服器需求的持續成長、普通伺服器訂單的復甦，以及客製化機架產品帶來的增量貢獻。 展望2026年，美系外資預期勤誠將持續成長，AI伺服器出貨量將增加，GPU和ASIC市佔率也將提升；同時，客製化機架產品將吸引更廣泛的客戶群。因此，美系外資重申對勤誠加碼的投資評等以及1200元的目標價。 勤誠日前一度因列注意股出現股價大幅修正，今（11）日開低走高，早盤重回千元關，最高漲至1000元遭逢賣壓，隨後在千元關前徘徊，維持逾1%漲幅。由於外資法人在連賣2天後，已於10日
輝達總部「星艦3.0」將落腳北士科，台北市副市長李四川10日表示今日應可順利簽約。台北市長蔣萬安今日被問及與輝達是否下午就會簽約？蔣萬安表示，「我們希望有好消息，大家拭目以待」，他強調，原本就是預計農曆年前完成簽約，希望今天就可以有好消息。 外界關注輝達與北市府在北士科T17、18基地的專案地上權是否今日就會簽約，蔣萬安11日出席「都更領航 X 節能降稅」記者會時被問及此議題。 蔣萬安表示，市府就是照原本的期程往前推進，原本就是預計在農曆年前可以順利完成簽約。所以請大家拭目以待，「我們希望今天就可以有好消息」。
馬年將至，台股封關日開高走高，大盤指數盤中大漲逾500點；匯市同步走強，新台幣兌美元匯率一早升破31.5元關卡，中午暫收在31.493元、升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至12.4億美元。新台幣昨日震盪收紅，外資在集中市場大舉買超，熱錢持續回流加上美元偏弱整理、出口商年底拋匯，早盤新台幣匯價
國際黃金市場持續熱絡，櫃買中心今日指出，「黃金現貨交易平台」元月的成交金額已達20.98億元，今年截至2月10日的日均值達1.43億元，2月2日單日成交值更達6.34億元，創單月、單日新高。根據櫃買統計，今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均成交值達1.43億元、累計交易人次為2.43萬人次，至
OpenAI 尚未上市，但這家全球估值最高的人工智慧 (AI) 新創公司，近來積極回應外界對其競爭力與獲利能力的質疑，不只重新點燃市場信心，也讓與自己關係密切的科技巨頭股價止跌回升。 過去幾個月以來，市場曾擔憂 OpenAI 能否履行龐大財務承諾，這些疑慮一度撼動 AI 投資題
2026 年開始不到兩個月，你是不是就感受到金融市場不太平靜？話題度滿滿的絕對是黃金、白銀，1 月 29 日現貨黃金價格飆破每盎司 5400 美元，你可能很疑惑，這波漲勢背後的邏輯是什麼？這並不是短線情緒主導，而是一場包含了貨幣政策、地緣政治等全球經濟環境的變革，正在影響著資產流向的重心，「
台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到12607312人，連帶市值也成長到4.28兆。
台股金蛇擺尾，三天累計噴漲逾1800點，續創33661歷史高！盤面上題材股百家爭鳴，近期強勢的矽光子CPO族群籌碼鬆動漲跌不一，眾達-KY(4977)元月營收年減4成重摔跌停，環球晶(6488)、訊芯-KY(6451)、全新(2455)、大眾控(3701)、穩懋(3105)、光聖(6442)同步軟腳，惟智邦(2345)獲外資調高目標價至2100元，激勵日K連4紅改寫歷史高，為多方注入強心針！ 光通訊喜迎商轉元年，美國光通訊大廠Lumentum 2026財年第二季營收創新高，對前景展望亦樂觀，股價單周狂飆逾4成，台股光通訊族群波若威(3163)、華星光(4979)、日月光投控(3711)、智邦(2345)昨日同寫歷史高。受制Lumentum隔夜股價漲多拉回，壓抑台鏈多方氣勢。 智邦(2345)元月營收年增71.9％創同期高，今年營運可望從頭旺到尾，獲亞系外資看好今年EPS成長將優於市場預期，重申「優於大盤」評等，並將目標價上調至2,100元，距智邦10日收盤價1,390元創歷史新高，仍有逾5成的股價上攻空間，今日持續向上表態，續衝1450元新紀錄。 元月營收表現欠佳的環球