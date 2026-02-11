台股封關日盤中漲逾500點！續創史高 台積電刷新天價1925元

台積電封關日盤中最高漲至1925元，續創新天價。路透社資料照



美股週二漲跌互見，那指下挫逾百點。台股今日（2/11）面臨蛇年封關日，開盤不到5分鐘就漲逾200點，盤中指數不斷飆高，截至11:20左右，台股最高大漲逾500點至33661.72點，刷新昨日創下的盤中史高紀錄。台積電最高漲至1925元，改寫新天價。

道瓊工業指數微漲52.27點，收在50188.14點，漲幅0.10%。標普500指數小挫23.01點，以6941.81點作收，跌幅0.33%。那斯達克指數下挫136.19點，收在23102.48點，跌幅0.59%。費城半導體指數下跌55.45點，以8107.13點作收，跌幅0.68%。

權王台積電昨公布1月營收達4012.55億元，成為史上單月首度突破4千億大關的月份，年增36.8%、月增19.8%。台積電ADR昨上揚1.83%，以361.91美元作收。

台積電今早以1880元平盤開出，開盤不到5分鐘就漲至1900元，隨後漲勢擴大，盤中最高漲45元至1925元，續創新天價。

主要權值股漲多跌少，台達電漲逾3%，日月光投控漲逾1%，鴻海、富邦金、國泰金、中信金、中華電、南亞科、聯電、緯穎皆小漲；僅聯發科、廣達小挫。

此外，半導體封測設備供應商「鴻勁」近日股價飆高，今日被列入MSCI全球標準型指數成分股，2/26盤後生效。鴻勁早盤續揚7.5%，最高漲至4300元，已躋身權值股第14順位；股價同時也位居所有上市櫃股第3順位，僅次於股王信驊、股后穎崴。

