台股封關日！台積電狂漲45元衝1925元新天價 領軍指數大漲逾500點
美股道瓊指數連續第3個交易日創新高，台股今（11日）封關日，台積電早盤一度下跌，不過迅速翻紅漲45元來到1925元，再創新天價，台股指數也由黑翻紅，漲逾500點，最高達33661.72點，續創新高。
今天盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）漲45元至1925元；鴻海（2317）上漲1.5元至222.5元；聯發科（2454）下跌50元至1795元；廣達（2382）上漲1元來到286元；長榮（2603）上漲1.5元至187.5元。
美股主要指數前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數上漲52.27點或0.1％，收50188.14點；標準普爾500指數下跌23.01點或0.33％，收6941.81點；那斯達克指數下跌136.2點或0.59％，收在23102.47點；費城半導體指數下跌55.45點或0.68％，收8107.13點。（責任編輯：卓琦）
台積電登1920元新天價 台股漲557點至33630點新高
（中央社記者潘智義台北11日電）台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，今天盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
《台北股市》盤中焦點股：睿生光電、榮科、友達、應廣、德宏(2-2)
【時報-台北電】盤中焦點股： 27.美時(1795)：血癌藥Lenalidomide未有營收貢獻，拖累1月營收年減少，今早股價受影響，一度重挫約9%，摔下300元。 28.睿生光電(6861)：1月營收年增逾4成，早盤爆量強勢登頂達78.4元，目前漲停打開，漲幅收斂至約8%。 29.禾榮科(7799)：列入MSCI全球小型指數成分股，激勵今早爆量強勢大漲，股價走高超過8%。 30.建漢(3062)：元月營收年增達67%，晨盤放量走高約8%。 31.達運光電(8045)：業績效應續發威，外資加碼敲進，今早一度大漲逼近漲停，站回90元關。 32.宏致(3605)：1月營收年增17%，創下單月新高，激勵早盤一度走升約4.5%。 33.榮科(4989)：上月營收年增1.7倍，振奮早盤快速攻上漲停50.2元。 34.長聖(6712)：去年EPS 6.14元，今年營運持續看俏，股價開高大漲超過半根。 35.前鼎(4908)：1月營收達9709萬元、年增66%，寫2025年1月來單月新高，晨盤股價勁揚逾8%。 36.富喬(1815)：列入MSCI全球小型指數成分股，推升股價開高走高，攀上漲停96.6
MSCI指數台股權重一升兩降 2/26收盤生效
MoneyDJ新聞 2026-02-11 11:00:56 新聞中心 發佈MSCI明晟今(11)日凌晨公布最新季度調整，台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由2.40%上調至2.41%，調升0.01%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由21.18%下調至21.15%，調降0.03%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由24.12%下調至24.06%，調降0.06%。最新權重將在2/26收盤生效。 至於MSCI台灣指數成份股方面，本次新增鴻勁(7769)，刪除儒鴻(1476)、億豐(8464)、正新(2105)、豐泰(9910)，指數成分股由86檔減為83檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為鴻勁，其權重為0.39%，調升0.39%。權重調降最多為儒鴻，其權重為0%，調降0.11%。 投信業者指出，本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加0.17%；而本次權重調降最多之國家為沙烏地阿拉伯，權重降低了0.04%，其餘國家權重變化不大。延伸閱讀：MSCI季調 全球標準指數台股增1刪4/小型增12
《半導體》入選MSCI台股成分股 鴻勁續飆4280元新天價
【時報記者林資傑台北報導】半導體IC測試設備廠鴻勁(7769)股價持續攻高，受MSCI明晟新增為全球標準指數台股成分股激勵，今（11）日再度開高走高、勁揚7％至4280元，再創上市新天價，今年以來已上漲逾39％，上市迄今近2月飆漲達近1.85倍。三大法人本周迄今買超1504張。 2015年成立的鴻勁主要核心產品為半導體製程後段測試分選機（Handler）與主動溫控系統（ATC），提供整合性解決方案，應用於AI/HPC、車用、5G/IoT（物聯網）、消費性電子及記憶體晶片等領域，2025年11月27日轉上市掛牌，實收資本額17.99億元。 受惠市場需求增加、產能持續滿載，鴻勁2026年1月自結合併營收33.4億元，較2025年12月33.29億元小增0.35％、較2025年同期19.2億元躍升達73.94％，再創歷史新高，單月營收自2024年12月以來逐月走揚，迄今已連14月改寫歷史新高。 展望後市，鴻勁先前表示，公司2026年首季產能持續滿載，訂單需求至第三季已確定。整體而言，上半年訂單能見度非常高，下半年看好受惠高階智慧手機及特殊應用晶片（ASIC）晶片測試需求，目標毛利率維持55～
《半導體》台積電續衝1905元新天價 市值飛越49兆關
【時報記者林資傑台北報導】美股四大指數周二跌多漲少，晶圓代工龍頭台積電(2330)ADR逆勢收漲1.83％，股價今（11）日持平開出後一度微跌0.27％，隨後再度翻紅，最高上漲1.33％至1905元，再創新天價，市值自48.75兆元升至49.4兆元，一舉飛越49兆關。三大法人本周迄今買超1萬5636張。 台積電2025年合併營收3兆8090.54億元、年增31.61％，歸屬母公司稅後淨利1兆7178.82億元、年增達46.42％，每股盈餘66.25元，全數續創歷史新高。毛利率59.89％、營益率50.83％，亦雙創歷史新高，表現業內外皆美。公司將於6月4日召開股東常會。 展望2026年首季，台積電預期合併營收將介於346～358億美元，季增2.58～6.13％、年增35.55～40.25％。在假設新台幣兌美元平均匯率31.6元狀況下，毛利率預期介於63～65％、營益率介於54～56％。 以此推算，台積電首季合併營收估落於1.09～1.13兆元，季增4.52～8.14％、年增30.28～34.8％，中位數1.11兆元，季增6.33％、年增32.54％，連4季改寫新高。毛利率及營益率預估中
加碼3.1億美元擴建越南平陽造紙廠第三期產線？正隆：法人自行推估
公開資訊觀測站重大訊息公告(1904)正隆-澄清115/02/11工商時報報導1.事實發生日:115/02/112.公司名稱:正隆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:工商時報A12版6.報導內容:……宣布加碼3.1億美元（約新台幣98億元），擴建越南平陽造紙廠第三期產線……7.發生緣由:有關報導純屬法人自行推估，特此澄清說明。8.因應措施:發佈重大訊息說明9.其他應敘明事項:無延伸閱讀：正隆 澄清115/02/11工商時報報導正隆砸百億 擴建越南工紙廠 資料來源-MoneyDJ理財網
《台北股市》MSCI台股權重一升兩降 2月26日收盤生效
【時報記者張佳琪台北報導】MSCI發布最新季度調整，台股在「MSCI全球市場指數」權重由2.40%上調至2.41%，調升0.01%；在「MSCI全球新興市場指數」權重由21.18%下調至21.15%，調降0.03%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由24.12%下調至24.06%，調降0.06%。最新權重調整將在2月26日收盤生效。 至於MSCI台灣指數成份股，本次新增鴻勁，刪除儒鴻、億豐、正新、豐泰，指數成分股由86檔減為83檔，並有21檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多為鴻勁，權重為0.39%，調升0.39%。權重調降最多為儒鴻，權重降至0%，調降0.11%。 觀察本次MSCI季度調整，「MSCI全球新興市場指數」方面，權重調升最多國家為中國大陸，權重增加0.17%；本次權重調降最多國家為沙烏地阿拉伯，權重降低0.04%，其餘國家權重變化不大。
《國際產業》「無可取代」的存在！台積電登1905新天價
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受惠於AI帶動先進製程需求，台積電1月營收大幅成長，並首度突破4000億元大關，受此激勵，其ADR在隔夜市場逆勢勁揚近2%，並再創歷史新高。 周三在台北股市，目前台積電股價上漲1.06%，報1900元，盤中最高觸及1905元，再創新高。 周二紐約股市，台積電ADR上漲6.50美元或1.83%，收在361.91美元，再創新高，換算台股價格為2283.65元。AI對先進製程需求仍然強勁，該全球晶圓代工龍頭1月營收月增19.8%、年增36.8%，達到新台幣4012.55億元，再寫歷史新猷。 摩根大通分析師Gokul Hariharan出具報告指出，就台積電1月營收數據來看，該公司可望超越本季財測區間的最高值，包括最高的營收預測值358億美元及最高的毛利率預測值65%。隨著相關供應鏈可能陸續發布有關AI的樂觀前景，台積電的股價可望繼續跑贏大盤。Meta、微軟、Alphabet和亞馬遜等超大規模資料中心業者今年合計估將砸下6450億美元資本支出發展AI，強勁的AI基礎建設需求將繼續為台積電股價帶來提振。 花旗也提出類似的看法，稱台積電元月營收表現再傳捷報，有助於延續
【台股盤中】台積電登1920元新天價 台股漲557點至33630點新高
（中央社記者潘智義台北2026年02月11日電）台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，今天盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。11時左右，加權指數達33620.44點，漲547.47點，成交金額新台幣3850.88億元。台積電(2330)1月合併營收達4012.55億元，月增19.8%，較去年同期增加36.8%，早盤股價下跌後翻紅，盤中上漲40元至1920元，續創新天價；鴻海(2317)達226元，漲5元；台達電(2308)達1255元，上揚70元。市場價格傳聞不斷，記憶體族群華邦電(2344)盤中高點109元，漲5.31%，南亞科(2408)達279元，漲近3%；威剛(3260)、晶豪科(3006)走勢震盪，多在平盤下遊走，晶豪科翻紅小漲0.5元至155.5元。
〈台股開盤〉台積電蛇年甩尾飆上1905元領漲逾300點 封關日續刷歷史高
台股今 (11) 日迎來封關日，隨著台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨晚 ADR 續創新高，今日也攻上 1900 元整數大關，改寫新天價，連帶拉抬指數創下新高，達 33304 點，預計今日成交量約 6300 億元，雖較昨日明顯收斂，
《基金》台股站上3萬3 主動台股ETF新兵趁勢勝出
【時報記者張佳琪台北報導】台股攻佔33,000點新關，哪些台股ETF追強勢、選股能力勝出？觀察近一個主動台股ETF表現新兵闖關展現，成績都不錯，其中，00994A主動第一金台股優、00995A主動中信台灣卓越表現最為亮眼，近一個月漲幅分別達4.12%及4.85%。 2月10日台股飛越33,000點新高關卡時，00994A主動第一金台股優、00995A主動中信台灣卓越也以單日漲幅分別高達2.49%及2.47%，居11檔主動式台股ETF前茅。隨著指數來到高檔，市場居高風險氣氛轉為濃厚，多空兩股力道拉鉅，是否該抱股過年，投資人必須做出抉擇。主動第一金台股優（00994A）經理人張正中指出，AI題材不煞車，春節後資金可望加速回流，為多頭添柴加薪，若無黑天鵝出現，歷年春節後台股行情多半呈現大漲小回格局，投資人不妨利用主動ETF參與年後金馬奔馳行情。 張正中認為，從ChatGPT驅動AI產業爆炸性成長以來，AI科技升級變化速度明顯高於過往，目前評價低於網路泡沫時期，CSP資本支出持續擴張下，台灣去年第四季GDP高達12.68%，創38年來單季新高，多家機構預測今年度GDP可達4%，瑞銀甚至上看6.
MSCI指數台股權重1升2降 2/26收盤生效
（中央社記者吳家豪台北2026年02月11日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球市場指數權重上調至2.41%，在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至21.15%、24.06%，最新權重將在2月26日收盤生效。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股之外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。在這次MSCI調整，台股在「MSCI全球市場指數」權重由2.4%上調至2.41%，調升0.01個百分點；台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由21.18%下調至21.15%，調降0.03個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由24.12%下調至24.06%，調降0.06個百分點。MSCI台灣指數成分股方面，這次新增鴻勁(7769)，刪除儒鴻(1476)、億豐(8464)、正新(2105)、豐泰(9910)，指數成分股由86檔減為83檔，並有21檔成分股調整在外流通股數。這次權重調升最多的成分股為鴻勁，權重為0.39%，調升0.39個百分點。權重調降最多為儒鴻，權重為0%，調降0.11個百分點。以MSC
專家看盤》台積營收利多點火封關戰！台股拚收高、權值分歧關鍵一役
[Newtalk新聞] 「台股今天(11日)力拼封關收高，市場聚焦台積電營收利多帶動效果。」分析師林漢偉表示，大型權值股走勢分岐，指數表現關鍵仍在台積電。中小型股留意漲跌家數變化，盤面輪動與分歧同步加大。 回顧美股表現，美股昨天四大指數多數收跌，科技股轉弱拖累大盤表現。費半指數下跌0.68%，為四大指數中表現最弱。半導體個股分歧明顯：安森美上漲3.5%，英特爾下跌6.19%。大型科技股回檔：輝達下跌0.79%，Google下跌1.78%。 林漢偉表示，美股開高走低，儘管經濟數據不佳、市場預期未來降息次數增加，但AI投資疑慮仍在，科技巨頭與半導體股拉回，僅道瓊指數續創歷史新高。 以下是林漢偉解析重要經濟表現與看盤三大重點： 美元指數反彈，但美國公債殖利率持續下滑。 台指期下跌41點，跌幅約0.12%，期貨表現相對保守。 台積電ADR上漲1.83%，續創歷史新高，對台股形成正向支撐。 一、指數技術面與量能觀察 台股周三指數力拼封關收高，短線重點觀察台積電是否續強。 外資現貨大幅買超，期貨空單小幅增加，整體籌碼轉為中性偏多。 櫃買指數挑戰月線關卡，中小型股走勢受高價股連動影響。 二、題材概念
AI雙引擎全開！台積拉貨、鴻海AI雲端、買進個股一次看
[Newtalk新聞] AI應用加速落地與高速運算架構升級帶動下，2026年科技產業成長主軸已逐步明朗。雖短期仍面臨PC需求疲弱、封測成本上揚與部分淡季效應干擾，但整體趨勢已由傳統消費電子循環，轉向以AI伺服器、資料中心、高速傳輸與先進製程為核心的結構性成長。雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高檔，帶動ASIC、先進製程、CoWoS封裝、散熱、水冷與高速互連等供應鏈同步受惠，產業價值重心明顯上移。 以下是國泰證期今天(11日)早盤後整理解析市場聚焦個股與產業動態： 台積電 (2330) 1月營收4,012.55億元，月增19.8%、年增36.1%，略優於預期，因AI需求強勁及提前拉貨。N3/N2製程與CoWoS封裝為主要動能，26/27 EPS 94.94/109.79元，維持買進。 鴻海 (2317) AI為核心成長引擎，2H25雲端營收占比逾四成，1Q26 ICT淡季但AI機櫃放量，消費智能優於預期，營收季減約20%。雲端網路營收破兆元，AI市占率最高，今年AI翻倍成長，維持買進。 譜瑞-KY (4966) 4Q25 EPS 6.79元低於預期，1Q26營收季減4%-增6%。20
金蛇甩尾噴發、台積領軍、台股市值衝116兆、寫多頭傳奇一次看
[Newtalk新聞] 台股再寫歷史新頁。在權值股強勢領軍下，封關日，加權指數今天(11日)早盤衝上33304點，再度改寫收盤新高紀錄，昨天單日大漲 668 點，收33072點，創下史上第八大漲點，市場氣氛熱絡，資金動能全面回溫。 以下是分析師葉俊敏解析2025年至今2026日封關的台股表現： 根據統計，台股整體市櫃合計總市值攀升至 116.12 兆元，外資單日回補 557.11 億元，為歷史第七大買超金額，顯示國際資金持續看好台股後市表現。 今年以來，大盤接連突破多道整數關卡，自 29000 點一路挺進至33000 點，接連突破五道萬點關卡，展現強勁多頭格局。 其中，晶圓代工龍頭台積電（2330） 表現最為亮眼，堪稱本波行情的關鍵推手。台積電 1 月合併營收達 4,012.55 億元，首度突破 4,000 億元大關，月增19.78%、年增 36.81%，雙雙繳出亮眼成績單。 股價方面，台積電股價昨天站上 1,880 元，市值來到 48.75 兆元，占大盤比重高達 45.3%，對指數推升效果顯著。今天早盤再度標高至1900元。 展望後市，市場普遍認為 AI 訂單持續成為先進製程的核心引
輝達完成簽約最快6月動工 蔣萬安：台北就是輝達的家
輝達第一個海外總部落腳北士科T17、T18基地正式底定，台北市政府與輝達今(11日)下午簽約。台北市長蔣萬安表示，最快今年6、7月便能開工，預計投入超過新台幣400億，從興建到營運階段共創造超過1萬個工作機會。他並強調「台北就是輝達的家，台北市也會成為未來發展AI科技最強的心臟」。 輝達(NVIDIA)台灣總部確定落腳台北市北投士林科技園區T17、T18基地，這也是輝達第一個海外總部，繼日前輝達與北市府敲定以新台幣122億元議價金後，今日下午正式完成簽約。 台北市長蔣萬安召開記者會，現場展示合約，根據合約內容，地上權設定50年、最多延長20年，權利金122億，簽約方是台北市政府與輝達經典公司，預計將投入400億，從興建到營運階段將創造出1萬個工作機會。他說：『(原音)根據輝達所提供投資營運計畫書，當中他們提到對於這一次他們第一個海外總部的興建，預計會投入超過400億金額，而且從興建到營運階段會有超過1萬個的機會。所以我們很高興今天完成簽約，接下來我們很希望能夠在今年年中，也就是預計6月、7月左右可以順利動工。當然這段期間我們一樣會全力以赴，給予全力的協助。』 蔣萬安表示，輝達原先評估由
外資喊進股王信驊12345元天價！ 櫃買中心：系統到位準備好迎接首檔萬元個股了
台股衝鋒，股王信驊(5274)萬元腳步近了！繼先前外資將股王信驊目標價調高至12000元後，外資啟動調升朝，美系外資最新出爐的報告中，將信驊目標價由原先預估的9999元一口氣調高至12345元，重申「加碼」評等。對於台股史上有創出現首檔萬元個股，櫃買中心表示，交易系統沒有問題，已準備好迎接萬元股王降臨。
輝達北士科設總部 房仲：區域房價站穩百萬大關
輝達(NVIDIA)今天(11日)與台北市政府正式完成北投士林科技園區(北士科)台灣總部地上權簽約，年期長達70年，並宣布未來將創造約1萬個就業機會。房地產業者普遍認為，此舉不僅為北士科注入強勁產業動能，也為北投、士林一帶房市帶來長期且穩定的剛性需求。 住商不動產北市區協理錢思明分析，輝達作為全球AI晶片龍頭，此次選擇北士科設立台灣總部，象徵區域產業定位再升級，預估1萬名高階就業人口進駐，將為區域住宅市場帶來穩定買盤，高所得科技人才所形成的「人才紅利」，有助提升區域房價支撐力道，強化市場信心。 大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，受惠於輝達等科技產業題材帶動，北士科新案房價近年節節攀升。統計近一年新案成交單價已站穩每坪120萬元大關，部分個案甚至突破140萬元。在產業利多持續發酵下，預售市場價格仍具上攻動能，並可望帶動北投、士林中古屋市場出現補漲行情。不過他也提醒，目前區域房價已屬高檔，加上政府打炒房政策氛圍未歇，北士科能否複製甚至超越內湖科技園區與南港經驗，仍須觀察買盤追價意願。 台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市可大規模開發素地稀缺，北士科為少數具完整腹地的新興科技園
《台北股市》MSCI季調 台股成分股增1減4、小型指數增12減11
【時報記者林資傑台北報導】MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁(7769)1檔，刪除儒鴻(1476)、正新(2105)、億豐(8464)、豐泰(9910)等4檔，全球小型指數成分股則新增富喬(1815)等12檔、刪除嘉里大榮(2608)等11檔，上述調整將於2月27日盤後生效。 MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，儒鴻、正新、億豐、豐泰等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。 全球小型指數方面，台股成分股此次新增12檔，包括儒鴻、富喬(1815)、正新、世紀*(5314)、日電貿(3090)、新代(7750)、東方風能(7786)、禾榮科(7799)、尖點(8021)、福懋科(8131)、億豐、豐泰。 遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮、僑威(3078)、拓凱(4536)、永信建(5508)、胡連(6279)、GIS-KY(6456)、大樹(6469)、晶心科(6533)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)、振樺電(8114)。 MSCI分別在每年2月、5月、
國際金價創高後劇烈震盪 元富期貨：善用期貨工具布局黃金
隨著台股即將封關，但國際金融市場在春節假期並未休市，包括美國重要經濟數據公布、地緣政治衝突升溫，以及突發國際事件，都可能在年假期間影響市場行情。台新新光金控旗下元富證券子公司元富期貨提醒，投資人應提前檢視部位，重視風險管理與資產配置，避免單一市場或單一方向過度曝險，以近期價格劇烈波動的國際金價為例，投資人不妨善用期貨工具布局黃金，既可掌握趨勢行情，也能在市場震盪時進行避險，降低市場不確定性的影響。