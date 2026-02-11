台股封關日！台積電狂漲45元衝1925元新天價 領軍指數大漲逾500點





美股道瓊指數連續第3個交易日創新高，台股今（11日）封關日，台積電早盤一度下跌，不過迅速翻紅漲45元來到1925元，再創新天價，台股指數也由黑翻紅，漲逾500點，最高達33661.72點，續創新高。

今天盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）漲45元至1925元；鴻海（2317）上漲1.5元至222.5元；聯發科（2454）下跌50元至1795元；廣達（2382）上漲1元來到286元；長榮（2603）上漲1.5元至187.5元。

美股主要指數前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數上漲52.27點或0.1％，收50188.14點；標準普爾500指數下跌23.01點或0.33％，收6941.81點；那斯達克指數下跌136.2點或0.59％，收在23102.47點；費城半導體指數下跌55.45點或0.68％，收8107.13點。（責任編輯：卓琦）

