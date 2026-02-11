台股封關日續創高 新台幣爆量升破31.5元關卡
〔記者陳梅英／台北報導〕馬年將至，台股封關日開高走高，大盤指數盤中大漲逾500點；匯市同步走強，新台幣兌美元匯率一早升破31.5元關卡，中午暫收在31.493元、升值5.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至12.4億美元。
新台幣昨日震盪收紅，外資在集中市場大舉買超，熱錢持續回流加上美元偏弱整理、出口商年底拋匯，早盤新台幣匯價再度升破31.5元，最高觸及31.478元，來到近期區間整理的上緣。
美國昨日公布零售銷售數據不如預期，加上市場對今晚即將發布的就業報告看法偏向保守，降息預期升溫下，美元指數近日在1週低檔附近震盪整理。
觀察主要亞幣走勢，日圓在日本大選後結束連6日跌勢，自157.7低點反彈，早盤進一步突破154關卡，最高來到153.61。市場原先預期日本首相高市早苗勝選後日圓恐續貶的情況並未出現。
人民幣方面，離岸價昨日一度升抵6.9039兌1美元、創下波段新高後，目前回到6.91附近震盪整理。
台股封關日盤中漲逾500點！續創史高 台積電刷新天價1925元
美股週二漲跌互見，那指下挫逾百點。台股今日（2/11）面臨蛇年封關日，開盤不到5分鐘就漲逾300點，早盤最高漲近300點至33369.42點，刷新昨日創下的盤中史高紀錄。台積電最高漲至1905元，改寫新天價。
台股走強 櫃買市場今年創3新高
櫃買中心今日表示，隨著台股走強，櫃買市場表現也亮麗，元月含ETF等上櫃有價證券日均值達1877.58億元，上櫃股票日均值則達1740.9億元，雙雙創下新高，加上今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均值也達1.43億元新高，共創下3項新高紀錄。
台股金蛇年封關日 大盤指數.台積電雙寫歷史新高
台股金蛇年封關，今天是春節前的最後一個交易日，即將休市長達11天，台股表現強勁，指數、護國神山雙創新高，但就有股民擔心抱股過年會有風險，猶豫要不要獲利了結，根據統計近20年來，年後首個交易日有14次收...
台積電爆炸性成長ADR大漲6.49美元 美股收盤漲跌互見
【國際中心／綜合外電】全球晶圓代工龍頭台積電公布1月營收，出現不可思議的爆炸性成長，讓台積電ADR（TSM）大漲6.49美元、漲幅1.83％，收盤價361.90美元。至於在美股方面，美國大型企業公布好壞參半的財報後，華爾街股市今天走勢震盪。此外，隨著反映美國消費力道疲軟的報告出爐，市場對聯邦準備理事會（Fed）今年稍晚將降息以提振經濟的預期升溫。
三大權值股領頭衝刺封關行情 金蛇年台股漲萬點
台積電（2330）如猛虎出柙連續飆漲，今（11）日再狂漲45元衝上1,925元，貢獻指數超過360點，攜手台達電（2308）及鴻勁（7769）大漲，合計貢獻指數440點，推升加權指數大漲600點，最高攻堅至33,600點之上，以金龍年收盤來看，金蛇年來累計漲破1萬點。
台股基金近2年十強排行榜！績效均翻倍 法人仍看好後市
台股今天封關，檢視台股基金近2年表現，績效前十強的含息報酬率全數突破110%，遠高於加權指數同期的82.76%，為投資人帶來豐碩報酬。
台股ETF投資續熱，金蛇年總受益人數逾1260萬人
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:10:39 新聞中心 發佈台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆元。 市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選，冀降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，而投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。 觀察目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。00982A 於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。 主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後台股量能可望進一步增溫、延續漲勢；今年對電子產業獲利成長保
《盤中解析》抱股過年信心不減！ 權王、大盤雙新高
【時報記者葉時安台北報導】周二美股四大指數震盪偏弱，除了道瓊指數連續第三個交易日創新高，科技股巨頭承壓，主要指數跌多漲少，不過在零售銷售數據意外疲弱仍相對穩住。台股封關在即，台股周三開漲13.18點報33086.15點，春節期間市場變數仍多，但市場對抱股過年仍有信心，指數、台積電早盤衝上33661.72點、1925元最高，再度改寫歷史紀錄，分別上漲588.75點、45元，電子、金融、傳產均上揚表態，MSCI全球標準型指數成分股最新季度調整，DRAM雙雄未入榜，華邦電法說利多仍推升股價持續走揚，記憶體熱度未滅，挾帶AI、散熱、邊緣AI均有漲勢。 台股ADR表現，台積電ADR周二續漲1.83%，收在361.91美元，較台北交易溢價21.51%。日月光ADR亦上漲1.53%，然晶圓雙雄不同調，聯電ADR收跌1.39%。周三台積電(2330)股價開高走高，盤中衝上1925元最高，再度改寫歷史紀錄，上漲45元或2.39。聯電(2303)同步走揚，日月光投控(3711)、鴻海(2317)、台達電(2308)等股價更強勁，聯發科(2454)亦震盪拉回平盤。 記憶體熱度不減，即使MSCI公布最新季度調
蛇年封關日大漲！台積電突破1,900元，台股連三天飆600點
【財訊快報／黃啟乙】台股今日迎接蛇年封關行情，台積電(2330)、台達電(2308)、台塑集團、鴻海(2317)等權值股表現強勁，推動大盤持續上攻，盤中連續第三天單日大漲逾600點，準備再創歷史新高。 其中，台積電股價突破1,900元關卡，後市有望挑戰2,000元大關。元月份營收再創新高，是力挺股價的重要關鍵。隨著上市櫃企業元月營收陸續公布，加上台灣出口再創新高，今年第一季呈現「淡季不淡」格局，顯示基本面依然穩健。 值得注意的是，台灣出口持續增長的動能，主要來自AI相關產品，這股增長力量也正擴散至相關產業。例如，占台灣空運出口比重逾50％的遠雄港(5607)，營收月月上升，元月份達4.22億元，較去年同期成長41.1%，營收增長趨勢與台灣出口表現高度一致，可視為AI出口的「最後一哩路」，也許今年會有更大的表現。
台股今封關 台積電衝1900元之上 大盤站穩33000點
台北股市今天(11日)農曆蛇年封關，全球晶圓代工龍頭台積電再度展現功力，股價在開盤後不久就站上新台幣1,900元的歷史天價，大盤指數迅速拉升，在封關日站穩33,000點大關，且突破33,500點，已有挑戰34,000點的氣勢。 台積電公布最新營收，今年1月創下新台幣4,012.55億元歷史新高，平均每天入帳130億，整體營收較前一個月增加近2成、較去年同期增加36.8%，創下單月歷史新高，也超乎法人預期的3,900億。法人分析，在AI高效能運算(HPC)與先進封裝需求驅動下，台積電產業地位穩如泰山，市場占有率在2025年第三季已逾7成，領先競爭對手三星與Intel，具備不可替代的市場優勢。 台積電營收再報喜，推升股價在封關日的表現，開盤不久就站上1,900元的歷史天價，且最高來到1,925元，貢獻大盤指數近400點。 台積電再次展現「一個人的武林」，也拉升大盤指數近600點，加權指數站上33,661點的盤中新高，距離34,000點只剩不到340點。 華南投顧董事長呂仁傑分析，美股軟體類股走弱，主因是AI可以一手包辦多個軟體APP的功能，但台灣科技業主要提供硬體，不受美股軟體類股走弱影響
盤中／蛇年完美封關可寫神話！指數穩站3萬3 台積電無極限已噴上1925元
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日不僅輕鬆跨越龍年封關的23525點，更在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33677.62點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10152點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。
2/11 台股盤中：台積創高，指數大紅高調迎封關！汽車關稅談判埋梗年後新局？
台美對等貿易協定進入最後談判階段，市場高度關注的焦點之一，是美製汽車進口關稅是否由現行 17.5％ 一口氣降至零。不過，說到汽車關稅概念股，除了車商，車用零組件也是市場關注族群，東陽打底近一年，市場會給一個重新評估的機會嗎？
《台北股市》MSCI季調 台股成分股增1減4、小型指數增12減11
【時報記者林資傑台北報導】MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁(7769)1檔，刪除儒鴻(1476)、正新(2105)、億豐(8464)、豐泰(9910)等4檔，全球小型指數成分股則新增富喬(1815)等12檔、刪除嘉里大榮(2608)等11檔，上述調整將於2月27日盤後生效。 MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，儒鴻、正新、億豐、豐泰等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。 全球小型指數方面，台股成分股此次新增12檔，包括儒鴻、富喬(1815)、正新、世紀*(5314)、日電貿(3090)、新代(7750)、東方風能(7786)、禾榮科(7799)、尖點(8021)、福懋科(8131)、億豐、豐泰。 遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮、僑威(3078)、拓凱(4536)、永信建(5508)、胡連(6279)、GIS-KY(6456)、大樹(6469)、晶心科(6533)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)、振樺電(8114)。 MSCI分別在每年2月、5月、
抱股過年這樣選！主動式台股ETF 00982A配息10%有看頭
台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到12607312人，連帶市值也成長到4.28兆。
印製「台積電研發」冰晶石馬克杯、「積蜜」蜂蜜...神山員工如何把廢料變身零負評神祕禮品？
從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。
2/11新台幣兌美元匯率以31.478元作收，升值7.2分
2/11新台幣兌美元匯率以31.478元作收、升值7.2分，成交金額22.9億美元。上午新台幣以31.530元開出，盤中最高31.409元，最低31.535元。 資料來源-MoneyDJ理財網
台積電盤中登1920元新天價 (圖)
台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，11日盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
台積電、電子五哥集體「德州化」？許毓仁曝考察實況：讓美國「沒有臺灣不行」才是最強國安戰略
台積電赴美被指掏空台灣？許毓仁實地考察德州曝光真相：電子五哥（緯創、鴻海）已集體進駐建立園區。他分析台積電亞利桑那預留 6 座廠房空間是為了擴廠而非搬遷。許毓仁強調，深化美台利益整合，讓美國「沒有台灣不行」，才是保護台灣最強的國安戰略。
新台幣升7.2分 收31.478元
（中央社台北2026年2月11日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.478元，升7.2分，成交金額22.93億美元。新台幣兌美元今天開盤價為31.53元，最高31.409元、最低31.535元。
鄭麗君稱40％半導體移美不可能？ 台積電前工程師：絕對有可能「現在進行式」
行政院副院長、台灣首席關稅貿易談判代表鄭麗君多次強調，台灣已經告知華盛頓，將台灣40％半導體供應鏈轉移到美國「是不可能的事」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩表示，40％先進半導體產能移美是「絕對可能」，且是「現在進行式」，並從台積電法說會的公開數據推算，批鄭的說法與產業現實存在明顯落差，指出她身為談判當事人不可能不知道真實情況。