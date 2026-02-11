台股封關日表現強勁！分析師：長期看仍是多頭 春節休市11天三點觀察
今天是台股蛇年封關日，台股開盤後表現亮眼，早盤最高衝上3萬3661點，台積電股價一度站上1925元，雙雙創下盤中新高，讓股民樂開懷。接下來農曆春節台股休市，加上美股科技股呈現震盪，到底該不該抱股過年？分析師指出，美股這波受影響的大多是軟體類股，而台灣大多著重硬體類股，目前還是看好台股長期多頭情勢。
蛇年最後交易日投資人笑嗨嗨，因為加權指數再衝破紀錄，台股週三封關表現強勁，一開盤指數一飛沖天，早上9點以3萬3086點開出，早盤最高觸及3萬3460點；個股方面，台積電1880元開出，一鼓作氣攻上1900元，最高到1925元，漲勢強勁，不過其他電子五哥包括廣達、和碩、緯創等則是漲跌互見。
不少投資人看準台股已經站上高點，先把部分持股獲利了結，就是擔心最近美股科技股走勢震盪，加上接下來台股股市休市11天會出現變化。有分析師指出，短期觀察指標有三個，包括輝達股價、貴金屬和虛擬貨幣獲利了結情況，以及地緣政治風險和美國聯準會態度。
分析師也點出，美股這波受影響的大多是軟體類股，而台灣大多著重硬體類股，因此長期來看台股還是呈現多頭格局。馬年台股持續刷新歷史紀錄，也讓投資人開心過好年。
2026年1月台積電營收在台股封關日前揭曉，年增36.8%獲投資人看好，10日台股的台積電（2330）收盤價1880元再創新高，值得注意的是，2330在最後一盤時湧入6541張大單，以該筆交易計算，成交金額高達122.9億元，強勢推升股價。如今台股交易結束，在美股的台積電ADR（TSM）盤前一度上漲3％，10日美股開盤可留意。
【時報-台北電】行政院副院長、台灣首席關稅貿易談判代表鄭麗君多次強調，台灣已經告知華盛頓，將台灣40％半導體供應鏈轉移到美國「是不可能的事」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩表示，40％先進半導體產能移美是「絕對可能」，且是「現在進行式」，並從台積電法說會的公開數據推算，批鄭的說法與產業現實存在明顯落差，指出她身為談判當事人不可能不知道真實情況。 曾獻瑩表示，外界判斷半導體是否大量赴美，關鍵不在政治說詞，而可直接從企業公開的「資本支出」數據推算，他進一步說明，台積電於今年法說會中表示，2026年資本支約為520億至560億美元；對照過去資本支出，2024約300億美元、2025約400億美元，若以每年增加約100億美元的趨勢推估，假設從2026至2030年，台積電未來5年資本支出為500億、600億、700億、800億、900億美元，合計將是約3500億美元。 曾獻瑩說，雖然台積電沒有公開宣佈這些資本支出是多少投資在美國，但根據台積電已公開宣布，將在美國亞利桑那州投資約1650億美元，若這筆投資是分5年進行，則可以得知，將1650億除以3500億，就可以得出台積電未來5年投
台股金蛇年封關，今（11）日是農曆年前台股最後交易日，終場大漲532.74點，收33605.71點，蛇年期間累計上漲逾萬點，創下歷來農曆年最大漲點。
台股再衝新高，台幣早盤放量升值5.7分
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:59:29 陳怡潔 發佈台股今(11)日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，盤中價觸及逾兩周高點，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 市場靜待美國就業和通膨數據出爐前夕，今日在東京匯市早盤，美元指數呈現狹幅震盪，日圓兌美元連三日走強，早盤一度衝破154元關卡、創下2月以來新高。 台積電強漲領軍下，台股今日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數早盤漲幅最高超過600點，指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，市場見外資匯入和出口商拋匯，盤中價最高觸及31.478元、為逾兩周盤中新高，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 根據台北外匯經紀公司報價，11日早盤台幣兌美元升值5.7分，暫收31.493元，區間在31.478-31.535元，成交12.4億美元。延伸閱讀：股匯不同調，台幣早盤震盪小貶1分亞幣漲跌互見，台幣早盤震盪微貶0.9分 資料來源-MoneyDJ理財網
2026年蛇年封關日，全台灣股民迎來了史上最強大的「年終大紅包」。今（11）日台股加權指數在護國神山台積電的領軍下，終場狂飆532.74點，收在33605.71點，成交量來到6740億，不僅站穩三萬三千點大關，對比去年龍年封關日的23525點，整整一年瘋狂上漲10080點。這一年漲萬點的壯舉，正式宣告台股進入大航海時代，寫下前無古人、後難有來者的史詩級紀錄。
（中央社記者潘智義台北2026年2月11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。加權指數終場今天收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。台積電(2330)1月合併營收達4012.6億元，較去年12月成長19.78%，較去年同期大幅增36.81%，台積電盤中上漲45元至1925元，續創新天價，終場收在1915元，漲35元，漲幅1.86%，同創收盤新天價。鴻海(2317)收227元，上揚6元，漲幅2.71%；台達電(2308)收1260元，漲75元，漲幅6.33%。（編輯：張良知）
（中央社台北2026年2月11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。加權指數開盤為33086.15點，盤中最高33707.83點，最低33071.67點；不含金融股指數29997.61點，漲495.14點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.11%、食品股漲0.5%、塑化股漲2.51%、紡織股漲0.5%、機電股漲1.75%、造紙股漲0.3%、營建股漲1.03%、金融股漲0.88%。委買張數2296萬1549張，委賣張數1304萬601張，成交張數952萬8050張。收盤時上漲605家，下跌407家，持平85家。成交量前5名個股為友達、旺宏、凱基台灣TOP50、群創、力積電。漲幅前5名個股為榮科、熙特爾-創、睿生光電、旺宏、台玻。跌幅前5名個股為首利、美時、保瑞、聯德、眾達-KY。
