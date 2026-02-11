台股封關日表現強勁！分析師：長期看仍是多頭 春節休市11天三點觀察

今天是台股蛇年封關日，台股開盤後表現亮眼，早盤最高衝上3萬3661點，台積電股價一度站上1925元，雙雙創下盤中新高，讓股民樂開懷。接下來農曆春節台股休市，加上美股科技股呈現震盪，到底該不該抱股過年？分析師指出，美股這波受影響的大多是軟體類股，而台灣大多著重硬體類股，目前還是看好台股長期多頭情勢。

蛇年最後交易日投資人笑嗨嗨，因為加權指數再衝破紀錄，台股週三封關表現強勁，一開盤指數一飛沖天，早上9點以3萬3086點開出，早盤最高觸及3萬3460點；個股方面，台積電1880元開出，一鼓作氣攻上1900元，最高到1925元，漲勢強勁，不過其他電子五哥包括廣達、和碩、緯創等則是漲跌互見。

廣告 廣告

不少投資人看準台股已經站上高點，先把部分持股獲利了結，就是擔心最近美股科技股走勢震盪，加上接下來台股股市休市11天會出現變化。有分析師指出，短期觀察指標有三個，包括輝達股價、貴金屬和虛擬貨幣獲利了結情況，以及地緣政治風險和美國聯準會態度。

分析師也點出，美股這波受影響的大多是軟體類股，而台灣大多著重硬體類股，因此長期來看台股還是呈現多頭格局。馬年台股持續刷新歷史紀錄，也讓投資人開心過好年。

台北／葉宣婕、黃明聖 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

台股封關！大漲逾530點收33605.71點 台積電收1915元再刷新天價

台股封關倒數該抱股過年？ 分析師：年後開紅盤勝率上看9成

台股2025封關日收28963.6點刷新高 全年上漲5928點破紀錄！