台股封關氣勢如虹！全球市值排名出爐贏過瑞士 證交所董座：攻上4萬點可期待

台股金蛇年昨（11）日正式封關，市場氣勢如虹，終場收在3萬3605.71點，創下歷年封關新高。回顧整個蛇年，大盤累計上漲10080點，刷新史上單年最大漲幅紀錄，平均每位投資人獲利約245.5萬元，亮眼表現讓股民滿面春風。據統計，台股市值約3.161兆美元，排名在全球第8。

根據Market CapWatch統計，台股總市值約3.161兆美元，位居全球第8，超越德國，但略低於法國。全球市值前十大的股市依序為美國、中國、日本、英國、印度、加拿大、法國、台灣、德國及瑞士。

廣告 廣告

依證交所公告，2026年農曆春節期間，台股將休市11天。蛇年的封關日為2月11日（周三），2月12日（周四）、2月13日（周五）僅辦理交割結算，2月23日（周一）則為春節後首個交易日。

對於台股亮眼表現，台灣證券交易所董事長林修銘昨日表示，應以平常心看待創紀錄的收盤，除了關注短期漲跌，更重要的是，台灣資本市場能夠支持產業走向國際，讓世界看見台灣。

對於媒體詢問是否有信心台股挑戰4萬點，甚至進入全球市值前五大。林修銘回應，可以期待，但也請大家抱著平常心去看，台灣供應鏈包括AI、半導體，在世界上亮麗的表現，就是台股最強後盾。

更多風傳媒報導

