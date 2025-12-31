台股封關衝破29000點！分析師：3萬點一定來
[NOWnews今日新聞] 台股今（31）日封關，加權指數開盤便不斷走高，狂飆衝破29000點關卡，最高來到29009.81點，收在28963.60點。分析師表示，今日台股再創歷史紀錄，代表上檔無壓，「萬里無雲」，接下來台股將迎農曆年紅包行情及聯準會（Fed）降習行情，明年台股「3萬點一定會來」，甚至上看31700點。其中，幾檔低基期個股有落後補漲空間。
2025年台股以亮眼表現封關，大盤今日盤中首度站上29000點大關，最高來到29009點，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，改寫歷史封關新高，成交量5361.07億元，全年大漲5928點，日、月、季、半年、年線全面收紅。而台積電也表現突出，盤中攻上1550元新天價後，收盤同樣收在1550元，改寫新紀錄。
啟發投顧分析師郭憲政今日受訪指出，今天台股的最高點來到29009點，過了29000點大關，也象徵台股創歷史新紀錄，代表上檔無壓，也就是說「萬里無雲」，沒有套牢賣壓在前方，因此接下來台股一定會漲，只是要觀察漲多少。
郭憲政認為，台股接下來迎接農曆年紅包行情、Fed降息行情，且接下來聯準會主席肯定會換人，明年美國可能會繼續降息，降息有利於股、債兩市，因此，台股3萬點一定會來，甚至上看明年指數將來到31700點。
另外，他說，若降息黃金價格也會繼續漲，黃金現在已經一盎司來到4500美元，明年可能還會更高，一盎司有望漲至5000美元。
而台股題材方面，郭憲政分析，現階段台股盤面最強族群仍然是記憶體，但另一種概念股崛起了，就是記憶體「模組」，比如，指標股群聯今日盤中漲停、十銓及宜鼎漲停鎖死、威剛大漲，而有小群聯之稱的「群聯」也有半根漲停，也就是說，這把大火已經從單純記憶體延燒到模組了。
他進一步分析，被動元件最近也開始有上攻的現象，比如國巨今天幾乎收在最高點，漲了5塊半；凱美今天股價也大漲3元。
另外，郭憲政提到，明年1月美國CES消費電子展即將登場，投資人可以留意機器人概念股，他說，因台股各族群像被動元件、記憶體、BBU都漲過一輪，機器人卻很久沒有動靜，因此也有上漲的機會。其他如ABF載板、重電股、矽光子也可留意。
郭憲政認為，目前加權指數一度衝破29000點，上述提到的族群中，低基期股票明年將有一波落後補漲的向上空間，他點名士電、眾達-KY、宇瞻、景碩，而國巨會是台股最後一檔指標股中還沒有動靜的指標股，是從現在到農曆新年的走勢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
