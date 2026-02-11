台股封關！大漲逾530點收33605.71點 台積電收1915元再刷新天價
台股今（11）日封關日開高走高，加權指數盤中最高漲逾630點衝上33,707.83點，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，盤中與收盤雙雙刷新歷史新高，成交量6,740.77億元。
「護國神山」台積電（2330）盤中最高衝上1,925元新天價，終場收在1,915元，上漲35元，漲幅1.86%，亦刷新收盤新高。
其餘權值股方面，聯發科（2454）收在1,855元，上漲10元，漲幅0.54%；鴻海（2317）收在227元，上漲6元，漲幅2.71%；台達電（2308）收在1,260元，上漲75元，漲幅6.33%；台光電（2383）收在2,195元，上漲90元，漲幅4.28%。
隨著蛇年進入尾聲，台股即將迎來馬年新氣象，回顧這一年，加權指數大漲超過4成，台積電更是大漲超過7成。
今（11）日是台股封關日，早盤走高，加權指數以33,086.15點開出，盤中最高一度上漲逾230點、衝上33,304.35點，再度改寫歷史盤中新高，目前暫報33,290.13點，上漲217.16點，漲
神山領風騷 春節後開紅盤可期！ 主動台股ETF誰勝出？
近一個月護國神山領軍，台積電股價由1,680元，蛇年封關直接突破1,900元，來在1,915元，大漲13%，台股由近30,300點關卡，直奔33,600點，漲幅近11%。沒有台積電沒關係，挑選主動台股ETF，投資也能滿面春風，Cmoney資料11檔主動台股ETF全數持有台積電(見表)，近一個月領先群漲幅達1成以上，包括：00994A主動第一金台股優、00991A主動復華未來50，及00981A主動統一台股增長等。
【盤後焦點】蛇年勁揚10080.3點 台股、台積電同創新高亮麗封關
（中央社記者潘智義台北2026年2月11日電）台股農曆蛇年今天封關，在台積電突破1900元關卡助功下，推升台股封關再創33605.71點新高紀錄，蛇年大漲10080.3點，突破龍年上漲5429.34點的農曆年漲點紀錄，首度站在33000點大關之上，創下封關點數新高。加權指數終場收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。台積電(2330)1月合併營收達4012.6億元，較去年12月成長19.78%，年增率更高達36.81%，台積電盤中上攻至1925元續創新天價；終場以1915元作收，漲35元，漲幅1.86%，同創收盤新天價。鴻海(2317)今天收在227元，上揚6元，漲幅2.71%；台達電(2308)收1260元，漲75元，漲幅6.33%；聯發科(2454)收1855元，漲10元，漲幅0.54%。記憶體族群華邦電(2344)盤中高點109點，終場收在105.5元，漲2元，漲幅1.93%；南亞科(2408)收278元，漲7元，漲2.58%。MSCI新納入成分股鴻勁(7769)盤中奔上漲停板4400元，收4345元，漲345元，漲幅8.62
台股今封關 台積電衝1900元之上 大盤站穩33000點
台北股市今天(11日)農曆蛇年封關，全球晶圓代工龍頭台積電再度展現功力，股價在開盤後不久就站上新台幣1,900元的歷史天價，大盤指數迅速拉升，在封關日站穩33,000點大關，且突破33,500點，已有挑戰34,000點的氣勢。 台積電公布最新營收，今年1月創下新台幣4,012.55億元歷史新高，平均每天入帳130億，整體營收較前一個月增加近2成、較去年同期增加36.8%，創下單月歷史新高，也超乎法人預期的3,900億。法人分析，在AI高效能運算(HPC)與先進封裝需求驅動下，台積電產業地位穩如泰山，市場占有率在2025年第三季已逾7成，領先競爭對手三星與Intel，具備不可替代的市場優勢。 台積電營收再報喜，推升股價在封關日的表現，開盤不久就站上1,900元的歷史天價，且最高來到1,925元，貢獻大盤指數近400點。 台積電再次展現「一個人的武林」，也拉升大盤指數近600點，加權指數站上33,661點的盤中新高，距離34,000點只剩不到340點。 華南投顧董事長呂仁傑分析，美股軟體類股走弱，主因是AI可以一手包辦多個軟體APP的功能，但台灣科技業主要提供硬體，不受美股軟體類股走弱影響
台股蛇年大漲10080點 收33605點新高 台積電收1915元創收盤新天價
台股農曆蛇年今天（11日）封關， 蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，首度站在33000點大關之上，創下台股歷年封關最高點位。 台積電終場收在1915元，漲35元，同創收盤新天價。
台股收盤衝33072點創新高 台積電飆1880元新天價
台股今天（10日）再創歷史新高，加權指數突破33000點關卡，收在33072.97點，上漲668.35點，成交值新台幣6565.05億元。台積電終場收在1880元，創下新天價。
蛇年封關倒數！台股站回3萬3 投顧示警「馬年」可能是倒V
財經中心／葉為襄、李澤民 台北報導農曆蛇年封關前夕，台股就像裝上噴射引擎，一開盤10分鐘內，正式刷新歷史紀錄、衝上33000點大關。護國神山台積電更是直衝1875元天價，市值突破48兆，不過投顧也示警，馬年依過往經驗可能出現倒V反轉，震盪大，投資人要小心。
台股再衝新高，台幣早盤放量升值5.7分
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:59:29 陳怡潔 發佈台股今(11)日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，盤中價觸及逾兩周高點，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 市場靜待美國就業和通膨數據出爐前夕，今日在東京匯市早盤，美元指數呈現狹幅震盪，日圓兌美元連三日走強，早盤一度衝破154元關卡、創下2月以來新高。 台積電強漲領軍下，台股今日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數早盤漲幅最高超過600點，指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，市場見外資匯入和出口商拋匯，盤中價最高觸及31.478元、為逾兩周盤中新高，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 根據台北外匯經紀公司報價，11日早盤台幣兌美元升值5.7分，暫收31.493元，區間在31.478-31.535元，成交12.4億美元。延伸閱讀：股匯不同調，台幣早盤震盪小貶1分亞幣漲跌互見，台幣早盤震盪微貶0.9分 資料來源-MoneyDJ理財網
《產業》鄭麗君稱40%半導體移美不可能？ 台積電前工程師：絕對有可能
【時報-台北電】行政院副院長、台灣首席關稅貿易談判代表鄭麗君多次強調，台灣已經告知華盛頓，將台灣40％半導體供應鏈轉移到美國「是不可能的事」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩表示，40％先進半導體產能移美是「絕對可能」，且是「現在進行式」，並從台積電法說會的公開數據推算，批鄭的說法與產業現實存在明顯落差，指出她身為談判當事人不可能不知道真實情況。 曾獻瑩表示，外界判斷半導體是否大量赴美，關鍵不在政治說詞，而可直接從企業公開的「資本支出」數據推算，他進一步說明，台積電於今年法說會中表示，2026年資本支約為520億至560億美元；對照過去資本支出，2024約300億美元、2025約400億美元，若以每年增加約100億美元的趨勢推估，假設從2026至2030年，台積電未來5年資本支出為500億、600億、700億、800億、900億美元，合計將是約3500億美元。 曾獻瑩說，雖然台積電沒有公開宣佈這些資本支出是多少投資在美國，但根據台積電已公開宣布，將在美國亞利桑那州投資約1650億美元，若這筆投資是分5年進行，則可以得知，將1650億除以3500億，就可以得出台積電未來5年投
金融時報指台積電免關稅晶片 美府擬分配美企使用
台積電公布1月營收，單月首次突破4000億台幣，年增36.8%。不過，根據英國《金融時報》指出，傳出美國政府計劃包含亞馬遜、Google和微軟等美國企業，之後如果要採購晶片，晶片需求恐將和台積電投資承諾的晶片進口「免關稅配額」掛鈎，也就是說，不僅台積電在美製造晶片，包括進口到美國免關稅配額的相關晶片，不排除都將引導分配給美國企業使用。
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日不僅輕鬆跨越龍年封關的23525點，更在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33677.62點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10152點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。
台股封關日表現強勁！分析師：長期看仍是多頭 春節休市11天三點觀察
今天是台股蛇年封關日，台股開盤後表現亮眼，早盤最高衝上3萬3661點，台積電股價一度站上1925元，雙雙創下盤中新高，讓股民樂開懷。接下來農曆春節台股休市，加上美股科技股呈現震盪，到底該不該抱股過年？
（中央社台北2026年2月11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。加權指數開盤為33086.15點，盤中最高33707.83點，最低33071.67點；不含金融股指數29997.61點，漲495.14點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.11%、食品股漲0.5%、塑化股漲2.51%、紡織股漲0.5%、機電股漲1.75%、造紙股漲0.3%、營建股漲1.03%、金融股漲0.88%。委買張數2296萬1549張，委賣張數1304萬601張，成交張數952萬8050張。收盤時上漲605家，下跌407家，持平85家。成交量前5名個股為友達、旺宏、凱基台灣TOP50、群創、力積電。漲幅前5名個股為榮科、熙特爾-創、睿生光電、旺宏、台玻。跌幅前5名個股為首利、美時、保瑞、聯德、眾達-KY。