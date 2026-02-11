台股封關！大漲逾530點收33605.71點 台積電收1915元再刷新天價

台北股市今天(11日)農曆蛇年封關，全球晶圓代工龍頭台積電再度展現功力，股價在開盤後不久就站上新台幣1,900元的歷史天價，大盤指數迅速拉升，在封關日站穩33,000點大關，且突破33,500點，已有挑戰34,000點的氣勢。 台積電公布最新營收，今年1月創下新台幣4,012.55億元歷史新高，平均每天入帳130億，整體營收較前一個月增加近2成、較去年同期增加36.8%，創下單月歷史新高，也超乎法人預期的3,900億。法人分析，在AI高效能運算(HPC)與先進封裝需求驅動下，台積電產業地位穩如泰山，市場占有率在2025年第三季已逾7成，領先競爭對手三星與Intel，具備不可替代的市場優勢。 台積電營收再報喜，推升股價在封關日的表現，開盤不久就站上1,900元的歷史天價，且最高來到1,925元，貢獻大盤指數近400點。 台積電再次展現「一個人的武林」，也拉升大盤指數近600點，加權指數站上33,661點的盤中新高，距離34,000點只剩不到340點。 華南投顧董事長呂仁傑分析，美股軟體類股走弱，主因是AI可以一手包辦多個軟體APP的功能，但台灣科技業主要提供硬體，不受美股軟體類股走弱影響

中央廣播電台 ・ 22 小時前