台股封關》2025年漲幅25.7%年線連三紅 台積電市值衝破40兆、貢獻大盤近4千點

台股今日封關，收盤與歷年封關指數同步改寫新高。（圖片來源／信傳媒編輯台）

台股今（31）日迎來2025年封關，在權值股領軍下，加權指數開高走高，終場上漲256.47點，收在28,963.60點，收盤與歷年封關指數同步改寫新高。

今日盤中最高一度衝上29,009.81點，距離「3萬點」僅一步之遙；單日成交值則達新台幣5,361.07億元。若以全年表現觀察，加權指數今（2025）年累計上漲5,928.5點，年漲幅25.73%，年線連三紅。其中第4季上漲3,143.06點、漲幅12.17%，12月亦上漲1,337.12點、漲幅4.84%，年末行情以穩健墊高作收。

廣告 廣告

台積電收1,550元創新天價，市值站上40兆、單日貢獻約240點

受惠於2奈米製程進入量產階段，股王台積電（2330）今日收在1,550元，上漲30元、漲幅約1.97%，再寫歷史新高，市值同步攀升至40.19兆元，單日對大盤貢獻約240點，成為封關日推升大盤再創高的核心動能。

就全年累計而言，台積電今年上漲475元、漲幅44.18%，市值增加約12.31兆元；若以指數貢獻衡量，台積電全年貢獻大盤約3,813點，凸顯AI浪潮與高階製程需求，仍是支撐台股結構性多頭的主軸。

封測龍頭日月光投控（3711）也受先進封裝與測試需求加溫，年度漲幅達54.6%，凸顯AI與HPC需求延續下，半導體供應鏈仍是今年台股結構性多頭核心，今日股價以250.5元坐收，上漲1.50元或0.60%。

觀察波段走勢，台股12月上漲1,337.12點、第4季上漲3,143.06點。盤面上，電子類股表現相對強勢，部分題材族群延續熱度；相對之下，傳產與金融則多呈現輪動整理。

外資全年賣超近6000億，台股全年成交金額破100兆

值得留意的是，指數創高封關之際，三大法人今日反手調節，合計賣超65.36億元；但若拉長到全年，三大法人合計賣超6,416.84億元，外資及陸資全年賣超達5,995.1億元，投信則全年買超1,060.34億元，呈現「外資調節、內資承接」的結構。

市場整理也顯示，2025年台股全年成交量逾17億張、成交金額破100兆元，交易熱度明顯升溫。其中，ETF資金也成為重要推力，0050全年淨申購達3,336億元、投資人數單年就增加126萬人。

另外，在題材輪動上，記憶體族群成為年度黑馬之一，南亞科全年漲幅逾5倍。展望後市，市場焦點將轉向明年1月台積電法說與全球最大消費性電子展（CES）等事件催化，能否延續AI動能並化解短線震盪，普遍成為封關後首要觀察點。

(原始連結)





更多信傳媒報導

2026大選》綠提名劉建國選雲林、陳素月選彰化、童子瑋選基隆 誓以民意打破藍家族派系

看重稀有AI專才 傳輝達重金迎娶以色列新創企業AI21

台灣愛滋、淋病通報降 年輕人梅毒卻增9％？感染科權威：比篩檢更重要的是「鑑別」

