台股封關！2025飆漲5928點、創新高29009 台積電年漲44.1％

台股2025年於今日封關劃下圓滿句點，盤中衝上29009點，改寫歷史新高，收盤上漲256點，收在28963點，同樣是收盤指數新高紀錄；總計今年狂漲5928點，再度改寫歷年最大漲點記錄，全年漲幅高達25.7％，居亞洲主要股市第5強，僅次於韓股（漲幅75.6％）、深圳綜合指數、港股、日股（漲幅26.1％）。

上市櫃公司總市值首次突破百兆元，約達167.6兆億元。若單看上市公司總市值逾94兆元，今年大增約20兆元，若以台股已開戶人數1371萬4232人計算，平均每位投資人今年帳面獲利約143萬5000元。

不過，每位投資人進出股市的狀況都不一樣，平均估算絕對不等於每個人實際的投資損益，只能當成參考。

其次，外資是台股最大持有者，持有股票約占全體上市股票市值的47.1%，也是帳面資產增長的最大贏家，拿走了一大半，這部分並未落到台灣股民的口袋。

換言之，若扣除外資持股部分，來計算本國法人與股民能分享的台股上漲果實，比較不會失真。由此算來，本國法人與股民持有的台股總市值，約增加10兆4172億元，平均每位本土投資人今年帳面獲利約76萬元。

不過，一如前述，這數字也是推估，僅供參考。

其次，台股漲勢高度仰賴台積電，如果投資人未持有台積電，報酬率肯定還要大幅下滑。

台積電今天收在1550元，追平歷史新高價，總計今年大漲44.1％，並改寫歷史新高價；股王信驊今年也創下新高價7715元，同步改寫台股個股新高記錄。

展望2026年，富邦投信董事長黃昭棠認為，台股基本面仍具支撐。AI 供應鏈延續成長，企業獲利有望創新高；在聯準會降息循環及市場資金寬鬆下，台股評價有機會維持高檔。不過，當前估值偏高，加上美國貿易政策干擾，預期2026年類股輪動將更為快速、盤勢波動也會加劇。提醒投資人無論短線大盤是震盪走高還是漲多拉回，都應保持基本比重的持股，以迎接2026-2027年在資金與基本面雙重支撐下的長期成長機會。

債市方面，黃昭棠指出，全球央行已逐步啟動降息通道，2026年將是債券收益機會再現的一年。無論是中長天期公債或投資等級公司債，皆可望受惠利率下行，「在股市高檔震盪下，債券將成為資產組合不可缺席的穩定力量。」

在退休投資策略上，黃昭棠提醒，退休族群應採取更重視現金流與風險控管的配置方式。建議以「核心＋衛星」策略為主軸：核心資產可配置高股息ETF、債券型ETF，並加入動態調整能力較佳的主動式債券ETF，提高面對市場變化的靈活度；衛星資產則用於追求額外報酬，可小比例布局AI、半導體、綠能等長期成長產業或市值型ETF，利用結構性成長趨勢增加資產增值潛力。

配置比例方面，黃昭棠強調並無固定標準，但核心資產應占至少一半，其餘再依個人風險承受度調整。「退休族追求的是穩定、可預期的生活品質，而不是與市場短期波動爭輸贏。做好長期配置，才能真正享受退休人生。」

瀚亞投資2026年展望指出，美國聯準會降息與通膨可能進一步上升的緣故，美元在2026年可能會較疲弱，通常美元走弱，將有助於亞洲與新興市場，再加上AI基礎建設的擴張與政策刺激，亞洲的經濟成長與市場報酬有望優於其他市場。

瀚亞投資投資長Vis Nayar表示，股市2025年波動持續，但仍創下新高，展望2026年，預期亞洲主要經濟體（中國、印度及日本）將受惠於政策驅動機會，東協國家的成長，將由政策推動，而北亞則可望受惠於全球AI基礎建設擴張帶動。亞洲內部的成長分化，加上市場集中度提升，更凸顯出謹慎、主動管理操作以創造超額報酬的重要性。

政策偏向美元走弱的背景下，亞洲與新興市場股票的前景仍具建設性。新興市場的估值仍低於已開發市場。超額報酬機會集中在消費必需品與非必需品領域，以及巴西、印尼與墨西哥的中小型股板塊。

全球 AI 基礎建設的擴張正在加劇亞洲市場的分化。北亞出口導向型經濟體以及新加坡，受惠於 AI 生態系統帶動的外部需求上升；相較之下，其他東協國家則更依賴政策驅動，刺激內需並支持房地產市場。

瀚亞投資建議，在成長不均衡、股票市場集中度上升，以及資產類別間相關性不斷演變的背景下，投資組合韌性在 2026 年將比以往更為重要。

