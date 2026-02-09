台股封關》6檔特種兵出擊！年後紅包行情全攻略

台股封關倒數計時，股民如何讓手中的紅包在馬年開盤翻倍？專家建議，今年AI火車加滿煤炭，隨著CSP（雲端供應商）資本支出大噴發，掌握「年前買大、年後買小」的換手策略，就能提早掌握紅包行情。

許多股民一聽到封關就心驚膽顫，深怕抱股過年像賭博，若開盤後一夕變天會衝擊股票荷包。「人的特性是好事很快忘記、驚嚇自動存檔，導致大家把過年與危險畫上等號。」國泰證期顧問處協理蔡明翰說。

莫怕黑天鵝 8成勝率的紅包誘惑

回顧過去10年，他指出，除了2020年遇到Covid-19、2025年遭受DeepSeek突發事件，僅這2次「大魔王」讓加權指數重摔，其餘年份多呈上揚趨勢，漲幅最高曾達3.8％。

事實上，「只要沒有毀滅性的黑天鵝，年後上漲機率確實偏高。」蔡明翰說，目前盤勢震盪，主因元月台股表現太過兇猛，單月暴漲10.7％，轉速拉得太高，「現在需要進廠保養，儲備續衝的動力。」

台積電喊出2026年營收再成長3成。左2為台積電董事長魏哲家。（江星翰攝）

AI火車持續加煤 祖克柏撒錢、台積電喊年營收增3成

這次多頭的底氣來自AI。他說，Meta執行長祖克柏買裝備豪不手軟，2026年預估資本支出高達1,350億美元，較2024年的392億美元是翻倍跳躍；微軟也不惶多讓，資本支出同樣創高，顯示AI火車仍瘋狂加煤炭，沒有停下來的跡象。

另一方面，全球半導體心臟台積電也給出定心丸，預估今年營收年增3成，產能供不應求。在全球AI獲利預估持續創高下，「加權指數再創高，只是時間問題。」蔡明翰說。

蔡明翰揭6檔特種兵，符合OTC成分股、AI純度高、獲利高成長等特性。（AI生成）

樂觀抱股 提早瞄準OTC市場3指標

面對即將到來的農曆新年長假，蔡明翰建議「樂觀抱股」，持股水位維持在7至8成為最理想，既符合趨勢又不至於魯莽。若手中持股全滿的人，可微調2至3成現金作為「保命符」，「這不是看空、是買保險，萬一年後真有震盪，才有子彈分批撿便宜。」

那換手的時機點？他指出，市場在封關前傾向買入大型權值股壓陣，帶動大盤強勢；一旦年後不確定因素消失，市場風險胃口大開，資金預期轉向爆發力更強的中小型OTC個股，屆時櫃買指數漲幅通常會「狠漲超越加權指數」。

蔡明翰提醒，掌握3大指標才有機會追求更有感的紅包，分別是「OTC成分股」、「AI純度高」、「獲利高成長」，他點名6點「特種兵」符合條件，包括CCL族群的台耀、CPO族群的華星光、PCB族群的博智、低軌衛星族群的穩懋、封測族群的旺矽、散熱族群的雙鴻。

只要沒有黑天鵝干擾，年後台股有望迎來紅包焦點，而法人也從財報基本面與公司產業面，尋找年後潛力黑馬。