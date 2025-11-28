台股小漲71點收27626點 台積電漲5元收1440元

【財訊快報／黃啟乙】由於美國進入感恩節假期，加上年底傳統的聖誕節將至，台股近期交易量已有縮減的跡象。近期，Google的TPU似乎正逐步挑戰Nvidia的GPU地位，令AI產業發展出現新的變化。整體而言，趨勢仍偏向正向，但個股間可能出現分化，具有Google供應特色的個股表現相對強勢。另外，曾一度受到消息面激勵的軍工股，在短線拉回整理後，也有再度反彈的潛力。從產業角度來看，未來軍工發展強調「非紅供應鏈」，對台灣而言是一個成長契機。尤其在無人機領域，涵蓋半導體、鏡頭及各類零組件，台灣具備一定供應能力。再加上美國等主要國家的技術支援，台灣有機會成為重要的無人機生產基地。因此，短線拉回後仍有再攻機會。其中，創泓科技(7714)與以色列合作引進無人機反制系統，有望成為類股多頭指標。由網通產業切入無人機的合勤控(3704)也可望持續向上，而類股最重要的指標仍是漢翔(2634)。

財訊快報 ・ 2 小時前