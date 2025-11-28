台股小漲71點收27626點 台積電漲5元收1440元
美股27日因感恩節假期休市，台股今天開高震盪，一度上漲逾200點，尾盤漲幅收斂，終場小漲71.95點，收27626.48點，漲幅0.26%，成交值新台幣4715.76億元。
觀察電子權值股表現，台積電收1440元，上漲5元；鴻海收225.5元，下跌5.5元；廣達收282元，上漲0.5元；聯發科收1395元，上漲55元。
電子類股指數上漲0.42%，金融類股指數下跌1.11%；代表中小型股票的櫃買指數上漲1.56%。
