台股就是不會跌！台積電領軍大漲再創新高，三大法人竟賣超465億元

美國總統川普劍指格陵蘭，隨著地緣政治風險與歐美關稅戰升溫，引爆國際股指期貨在今（19）日亞洲交易時段重挫，但台股多頭氣盛，早盤開低之後一路反攻拉高，盤中一度漲逾400點衝破31800點再創新高，終場上漲230.59點或0.73%，收在31639.29點，但三大法人同步站在賣方，合計賣超465.3億元。

市場人士表示，市場現正瀰漫著「台股不會跌，拉回就是買點」的氛圍，即便今早歐美、日本股市期指大跌，台積電下探1725元，盤面上絲毫不見恐慌情緒，回檔幅度仍然有限，指數很快就被救回來，午後更是狂踩油門，台積電急拉至1780元，終場以1760元作收，大盤留下將近200點的上影線。

圖片來源：券商軟體

指數短線急漲拉高 慎防大戶趁機出貨

永豐期貨分析，儘管盤勢看似強勢，結構上卻已有邁入極端過熱的疑慮，尤其散戶買盤大量湧入，部分大戶在價格持續墊高下也開始被迫追價，進一步推升指數，但後段的拉升力道與其說是看好後市，更像是為了把價格拉到相對有利的區間進行調節與出貨。

自從上個月結算日後，台指期已經暴漲超過4000點。永豐期貨指出，在本週三（21日）即將結算的時間壓力下，現階段開倉成本明顯偏高，加上2月交易日數不多，對於多方而言獲利空間受到壓縮，反而提高了短線風險，從期現貨結構與節奏來看，更合理的走勢是在結算前或當天附近出現一波技術性修正，藉此釋放過熱的動能。倘若修正發生，預期指數有機會在10日線與20日線之間逐步止穩，屆時才是對後續趨勢更具參考價值的觀察點，等待結算後籌碼重新洗牌再判斷方向。

三大法人攜手拋貨 外資賣超280.34億元 ​



根據盤後資料顯示，三大法人今日合計賣超台股465.3億元，其中外資賣超280.34億元，投信賣超131.97億元，自營商賣超53億元。

觀察台指期淨部位，外資淨空單增加477口，來到33726口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加570口，來到9725口。

選擇權未平倉量方面，01月大量區買權OI落在32000點，賣權最大OI落在31000點；月買權最大OI落在32300點，月賣權最大OI落在30000點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.58下降至1.5，外資台指期買權淨金額7.16億元，賣權淨金額0.05億元，整體選擇權籌碼面偏空。

