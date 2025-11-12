台股尾盤漲勢收斂 28000點得而復失

【財訊快報／魏聖峰】雖然美國科技股週二普遍下跌，但亞洲股市週三並未跟跌，反而在第三季財報表現優異下，以及台積電(2330)第三季可望配息6元等利多激勵下，帶動早盤台股開高表現，尤其以PCB、記憶體相關股表現最強，塑化、航運股有也不錯的反彈表現。加權指數盤中上漲0.62%，以27952.29點成交，強勢挑戰28K的機率高，櫃買指數則上漲1.05%，以259.39點成交。PCB的金像電(2368)交出第三季EPS 6.53元、前三季EPS 13.61元成績，在前三季PCB已公布財報中，僅次於健鼎(3044)的14.75元，帶動早盤股價直接挑空漲停板鎖死。金像電股價強勢，帶動台燿(6274)、金居(8358)、台虹(8039)、台光電(2383)、聯茂(6213)、楠梓電(2316)等股表現強勁。上游玻纖布的富喬(1815)、建榮(5340)、德宏(5475)等股表現也強勢，除了PCB類股轉強外，最近全球玻纖布大廠日東紡近日股價大漲的效應，帶動玻纖布類股走高。ABF的欣興(3037)、景碩(3189)和南電(8046)股價表現也不差，股價漲幅都有1.3%以上的表現。記憶體模組和封測股早盤表現

財訊快報 ・ 3 小時前