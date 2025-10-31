台股尾盤翻黑收跌54點 10月飆漲2412點

（中央社記者張建中台北31日電）台積電尾盤股價翻黑，下跌5元，連帶影響台股指數下跌54.18點，收在28233.35點，成交值新台幣5581.89億元。台股本週累計上漲701.09點，10月大漲2412.81點。

台積電今天股價走勢震盪，盤中一度攀高至1525元，再創新天價，只是尾盤在賣壓摜壓下，股價由紅翻黑，收在1500元，下跌5元，是影響大盤收跌的主因。

高價股多數收高，股王信驊上漲260元，股后緯穎上漲65元，收在4365元，創下歷史新高，川湖上漲15元，收在4110元，也創下歷史新高。台達電表現相對疲弱，下跌15元，跌破1000元大關，收在995元，台股剩26千金。

台光電第3季獲利創新高，每股純益11.19元，股價上漲85元，漲幅達6.67%，帶動印刷電路板族群股價紛紛走高，金像電強攻漲停，達465.5元。

重電族群也有不錯表現，包括華城、亞力及士電同步攻上漲停，股價分別達715元、110.5元、199.5元。傳統產業股中，航運類股表現相對疲弱，類股指數下跌逾2%，塑膠、紡織和橡膠類股指數下跌逾1%。

台股今天雖然收跌54.18點，本週依然累計上漲701.09點，10月勁揚2412.81點。台積電本週上漲50元，貢獻大盤401點，10月大漲195元，貢獻大盤1565點，是推升台股攀高的一大動力。（編輯：楊凱翔）1141031