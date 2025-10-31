台股尾盤賣壓出籠終場下跌54點 台積電跌5元收1500元

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓流帝王GD權志龍（G-DRAGON）登上臺北大巨蛋開唱，周邊販售資訊？入場須知？VIP報到時間？理想混蛋成軍8年登上小巨蛋開唱，演出時間？演唱歌曲？日本男星佐藤健以《玻璃之心》再度紅遍亞洲，他將以劇中樂團TENBLANK身分演唱劇中歌曲，演出地點？幾點開始？MAMAOO頌樂前進高雄舉辦個唱，演唱會地點？有販賣周邊嗎？呼叫音樂節重磅回歸！包括陳綺貞、田馥甄、魏如萱等眾多熟面孔回歸，將在新北市大都會公園熱力開唱！此外還有VIVIZ、Hi-Fi Un!corn、春浪音樂節、Ichika Nito、coldrain、茉ひる Mahiru、孫協志、Kimberley 陳芳語、溫妮、Ray 黃霆睿、白安、李大奔等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 小時前