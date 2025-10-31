台股尾盤賣壓出籠終場下跌54點 台積電跌5元收1500元
台股今天（31日）震盪收低，尾盤在賣壓出籠下，指數由紅翻黑，終場下跌54.18點，收在28233.35點，成交值新台幣5581.89億元。台積電跌5元收1500元。
台積電盤中攀高至1525元，再創新天價，只是尾盤在賣壓出籠，股價下壓至1500元，由紅翻黑，下跌5元，影響大盤約40點。
其餘權值股漲跌互見，鴻海下跌4.5元，日月光投控則強攻漲停，達247.5元。
高價股多數收高，信驊上漲260元，緯穎上漲65元，整體電子類股指數下跌0.1%。
（責任主編：莊儱宇）
