台股屢創歷史新高，行情能延續？分析師點名「這類股」：2026高點落在兩季
台股大盤26日盤中觸及28590點創下新高，終場收在28556點，同為收盤歷史高位，不少個股同步創下歷史新高，櫃買指數則連續4個交易日創下今年收盤新高。對此，資深證券分析師杜金龍在網路節目《財經一路發》中分析，明（2026）年台股能漲已經不錯了，而櫃買股票稍微比大型股表現優異的可能性較高；他預估，明年Q2、Q3可能盤整，Q1、Q4為高點，大盤休息時小型股可能會較有表現。
隨著大盤走揚，南亞科股價持續上行，股價來到190元。杜金龍指出，假設研究員預估明年南亞科EPS為20元，但本益比不要用20倍，因為記憶體股票過多，應用10倍到15倍計算，因為南亞科目前爆出歷史天量，每天量約有40幾萬張。明年Q2、Q3可能將橫向整理，有利於當沖，而做當沖一定要波動幅度大，只要有波動幅度，明年大盤盤整時，營收便會成倍成長，每一季的EPS也會爆漲，且若明年配股多，EPS到2027年就會有高配息。
杜金龍認為，明年1月和5月為兩個高點，因此記憶體股票行情可能可以延續到2027年5月份。記憶體股票投資人可以考慮納入投資選項，尤其喜歡做當沖的投資人，因為這一種股票有量有價，且業績開始大幅成長，為非常好的標的。他提醒，當沖一定要先買後賣，但手上有持股的投資人可以先賣後買。今年4月和11月大盤都下跌約7.6%，因此當大盤波動約6%、7%時，投資人便可開始進場。若較悲觀看待，明年Q2、Q3橫向整理時，每次波動幅度約有7%，來回三次便有21%，投資人可先賣後買。
杜金龍表示，Q1高點時會將持股稍微降下來，因為大盤上漲，阻升段至今進入第8個月，上漲將近1萬2000點，目前的月KD已達93，大概進入高檔區。但仍有最後一口氣，台幣12月18日開始止貶回升，台幣若升值外資應會回補。到了元旦、春節和元宵，台灣統計資料約會漲1500點到1800點，有可能就是Q1的一個波段高點，這一波投資人要好好掌握，因為接下來可能進入震盪。按照台灣統計資料，1月份和2月份是相對當年低點的機率較高。元旦發放獎金後許多投資人會選擇進場投資，薪水投資則相對較保守，紅包行情和薪水行情兩個買賣盤的心態不同。
大盤雖創歷史新高，但十大權值股只有台積電股價創歷史新高，直到第12大權值股智邦才創歷史新高。對此，杜金龍說明，這波很明顯是先拉升台積電，先讓點數創波段高點。近期衝關都僅略高於歷史高點，且每次創新高便會被賣下來，杜金龍推測，市場剩下3天要將大盤點數收最高點，讓今年完美封關。12月18日為台幣這一波最低點，最近台幣慢慢升值，升值完後外資應會回來買。Q4台幣約貶值3.13，若剩下3天4Q台幣為貶值，加上台積電Q1法說將在1月第3個禮拜公布，因此對於12月份營收應會較樂觀看待。
