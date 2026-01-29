台股屢創高 央行理事憂外資提款走人將加劇台幣貶勢

（中央社記者潘姿羽台北29日電）中央銀行今天公布2025年第4季理監事會議事錄摘要，內容顯示，央行理事認為外資動向對金融及外匯市場影響將放大，尤其台股持續上漲，外資持有市值增加，未來外資提款台股匯出時，新台幣貶值壓力會更大。

央行去年12月18日舉行理監事會議，決議利率連7凍，房市方面，未鬆綁第7波選擇性信用管制。

央行今天公布去年第4季理監事會議事錄摘要，多位理事表示，考量通膨穩定，2026年通膨率低於2%，而且AI需求持續熱絡，帶動經濟穩健成長，贊成利率不變。但也有理事提醒，台灣面臨很高的外部風險，必須加以提防，維持政策利率不變較合適。

有2位理事特別點出，應關注外資動向對國內金融與外匯市場的影響。

有位理事表示，台股大型權值股股價持續攻高，勢必推升外資持有市值，未來外資只要出售部分股票，新台幣貶值壓力就會加重。因此，未來新台幣走勢除了關注國際美元波動，還得觀察外資動向。

另位理事認為，近一年多來，台灣資本市場成長速度極快，台股市值上升且ETF總規模成長，伴隨外資頻繁進出股市，可能加劇國內金融市場與外匯市場的波動，應多留意。

有位理事則指出，經濟金融前景仍存在不確定性，未來較大幅度波動應會成為常態，須關注日圓利率變動對國際金融市場流動性的影響，以及AI泡沫化的風險。

另外，數位理事提醒，國內AI相關產業與傳統產業發展不均的情況必須審慎看待。有位理事認為，產業發展不均狀態逐漸浮現，須注意對整體經濟韌性帶來的挑戰。

有位理事則說，部分傳統產業營運除了受美國關稅影響，也受中國大陸產能過剩與低價競爭的衝擊；中小企業需要資金以進行產品線調整或技術升級，若能轉型升級，有助於提升產業競爭力，希望央行與財經部會協助中小企業轉型。（編輯：潘羿菁）1150129