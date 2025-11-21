台股崩跌近千點 國安基金操盤手說話了

台股今重挫近千點，國安基金執行秘書阮清華(右三)表示，對台股有信心，國安基金會視市場情況妥適處理。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近日台股劇烈震盪，今日更崩跌近千點。對此，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，今天台股下跌主要受國際影響，特別是美股的影響，不只台股，日、韓、港股等幾乎全面下挫，但台灣基本相當穩健，且從輝達財報看來也沒有AI泡沬的狀況，這可能是短期波動，國安基金還沒有退場，將視市場情況進行妥適處理，大家不用太擔心。

財政部今召開記者會說明普發1萬「郵局領現」事宜，阮清華會後受訪表示，今天台股重挫，主要受到國際影響，特別是美股影響，這次下挫不只台灣，韓、日、港股幾乎全面下挫，但目前台灣基本面相當穩健，今年GDP成長超過5%，「我們的經濟體質來講，這可能是短期波動」，但國安基金會密切關注整個國際政經情勢變化情形，「我們會妥適處理」，目前國安基金還沒有退場，將視市場情況進行妥適處理，大家不用太擔心。

至於對台股是否有信心？阮清華表示，「當然有信心」，今年相當好，最新輝達財報非常好，大家擔心AI泡沬，從輝達財報看來好像沒有這種狀況，這次美股下跌可能是內部問題，例如美國非農就業數據比預期多很多，可能影響聯準會降息速度，有這方面的影響，還是要密切關注，「股市不是看一天兩天，而是看得比較長遠，看整個趨勢」。

阮清華也表示，股市下跌、財富縮水，投資人當然會緊張，希望投資人看得不是一天，而是看得比較長遠的趨勢，主要是今年經濟基本面非常穩健，股市是經濟的櫥窗，目前經濟好，長遠來看不用太擔心，但投資人還是要注意相關風險，在自己能承擔的風險內做妥適的操作。

