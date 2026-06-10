台股崩跌1478點！台達電、聯發科慘遭血洗 法人揭AI股下一步劇本
美國非農數據引爆市場對聯準會升息疑慮，全球科技股賣壓持續擴散，台股10日再度上演重挫行情。加權指數終場大跌1478.9點，跌幅達3.31%，成交金額達1.32兆元，電子權值股全面遭到提款，台積電、聯發科、台達電與鴻海同步重挫。
近日台股如坐雲霄飛車，短短3個交易日內先重挫逾1500點、再強彈1200點，今日再大跌超過1400點，隨著美國通膨疑慮推高升息可能，市場對高評價AI科技股開始重新檢視估值，短線震盪恐將持續。
今日台股開低走低，盤中幾乎沒有出現像樣反彈，加權指數終場收在43,225.54點，大跌1478.9點，跌幅3.31%，成交金額達1兆3240.93億元，市場恐慌情緒升溫，4大權值股同步成為外資提款重心。
其中，台積電終場下跌50元，跌幅達2.17%，收在2255元；聯發科大跌320元，跌幅7.15%，收在4155元；台達電重挫215元，跌幅達8.90%，收在2200元；鴻海則下跌14.5元，跌幅5.23%，收在263元。4大權值股全面重挫，也成為拖累大盤跌點主要關鍵。
近期全球科技股修正主因，來自美國利率政策不確定性。美國5月非農就業數據遠優於市場預期，使市場擔憂聯準會可能延後降息，甚至不排除重新升息，導致高估值AI科技股遭遇大規模獲利了結賣壓。
統一投信指出，此波跌勢關鍵，在先前AI股飆漲後籌碼過熱，及市場對AI產業成長預期過高後的修正壓力，並非基本面出現反轉。在全球經濟仍具韌性、企業獲利持續上修背景下，科技產業中長期向上趨勢並未改變，近期市場回檔反而讓部分高估值個股重新回到較合理區間。
景順亞太區環球市場策略師趙耀庭認為，近期市場對AI股的震盪反應，更多是來自市場期待過高，而非產業基本面真正轉弱。他指出，亞洲AI投資熱潮，目前幾乎集中在台灣與韓國少數大型科技企業身上。AI相關半導體出口占台韓GDP比重，預估可能高達3成，當市場資金與產業成長過度集中，一旦個別公司財報低於預期，或供需鏈出現短期干擾，股價波動自然會被迅速放大。
但市場最擔心的高估值問題，現階段其實並未真正出現。趙耀庭指出，雖然近幾年台韓科技股漲幅驚人，但若回頭檢視評價水準，以MSCI韓國指數為例，過去5年平均本益比約為10.5倍，目前甚至已回落至7倍以下，主因就在企業獲利持續創高，顯示市場評價已經歷一波修正。
他表示，無論是雲端運算平台或AI資料中心，目前全球布局都還在相當早期階段，但建置速度正加快。長線來看，AI基礎建設需求仍相當穩健，科技硬體供應鏈也將持續受惠。因此，近期市場回檔，較像是資金過熱後的健康修正，非AI產業趨勢反轉。隨著AI從模型訓練逐漸走向實際應用與商業化落地，未來幾年相關產業仍有相當大成長空間。
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