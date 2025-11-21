台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
財經中心／綜合報導
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。
台股還會再跌？分析師：短線風險高、仍有下跌空間
國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台股今年下半年能一路創高，主因就是 AI 概念撐盤。他認為 AI 產業短期內不會有太大變數，因此不用擔心「AI 泡沫」突然爆開。
另一個關鍵在於美國聯準會動向。美國9月非農報告公布後，美元從六個月高點回落，美債殖利率同步下滑，市場對 聯準會 12 月降息 的預期略微升溫，有助緩衝市場信心。不過蔡明翰提醒，現在美股四大指數依舊站不回季線，台股「理論上還會再跌一些」，只是跌幅不至於太誇張。
投資人怎麼辦？專家拆解「三筆資金布局法」
蔡明翰操作建議：
🔹 短線投資人：近期波動大、風險高，「今日事今日畢」，不要抱著隔日賺的心態，免得被震出去。
🔹 長線投資人：可以把資金分三階段投入
第一筆：今天就能進場，勝率高。
第二筆：等台股正式跌破季線再加碼。
第三筆：觀察台股在季線下「爆量」的時機入場。
最後等大盤回到箱型區間上緣時，再把部位獲利了結，整體勝率會更佳。
