台股崩991點 國安基金密切觀察

台股21日開低走低，盤中一度慘摔超過千點，終場跌991點，收在26434點。（杜宜諳攝）

台股大洗三溫暖，輝達20日才上演「財報救全村」，指數大漲846點，沒想到全村行情只有1天，輝達因應收帳款暴增，輝達成砍殺要角；台股21日開盤急殺、盤中一度狂跌超過千點，前一日漲幅全數吐光，戲劇性演出，讓投資人全傻眼，台積電重挫70元，跌幅達4.81％，指數終場大跌991點，收在2萬6434點，創史上第六大跌點。

面對台股重挫，財政部次長暨國安基金執行祕書阮清華表示，台股基本面穩健，預期今年經濟成長率會超過5％，就經濟體質來講屬於短期波動，現在國安基金還沒有退場，會關注國際與政經情勢變動、妥善處理，觀察整個市場情況。

廣告 廣告

分析師指出，台股大跌三大主因，首當其衝是，原本股價狂飆的輝達，因應收帳款暴增、庫存上升、現金流下降等嚇壞市場，更可怕的是，輝達與大廠頻繁進行閉環交易，AI泡沫化疑雲甚囂塵上，股價狂飆變跳水，美股四大指數皆墨，AI類股成重災區；其次，美國聯準會12月不降息的預期升溫，加上外資賣超引發台股賣壓，台股盤中重挫逾千點，一舉跌破2萬6470點季線關卡。

根據證交所統計，外資21日賣超逾915億元，為史上第4大賣超紀錄；「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，因美國政府停擺、延宕40多天的9月非農就業報告突然公布，數據全面優於預期，使原本押注12月降息的市場預期降溫，這不是經濟轉壞，而是對「降息延後」的短線失望，加上輝達傳出現金流壓力，投資負面情緒被放大，短線修正幅度也跟著加大。

阮清華表示，不只台股，包含韓國、日本、香港等股市幾乎全面下挫，主因是美國非農就業結果優於預期，影響到美國聯準會降息預期造成波動，不過就輝達所公布的財報來看，AI泡沫化情形應該不存在。

金管會表示，民國114年至10月底，台灣股市基本面數據本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35％，加計股票股利為2.43％，上市櫃公司至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51％。

安聯投信台股團隊表示，隨科技業財報相繼公布，近期OpenAI頻繁宣布結盟及改組市場反應來看，AI投資雜音言論短期無法消除，加上先前個股累積漲幅已大、投機氣氛所帶來的短線當沖，都將造成未來股價震盪變數。