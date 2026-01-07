台股已至三萬點 非AI股卻在年線下掙扎 彭金隆:台股與全球趨勢相關、外資持股升至六成

金管會主委彭金隆備詢。廖瑞祥攝



台股元月攻上三萬點大關，但立委質詢僅有AI股衝鋒，部分個股甚至在年線以下。金管會主委彭金隆今天表示，台股與全球趨勢相關，外資持股已從45%推升至60%左右。針對流動性比較差的個股，證交易和櫃買中心都有啟動交易揭露，促進市場造市也都有執行。

2026年股市成交額持續推升，彭金隆指出，2024年外資賣超4000多億元，2023年賣超6000多億元，不過，外資持股2023年約45%、2024年 48% ，顯示外資參與程度高，目前持股已達六成。2024年台股日成交4100億元左右，與2023年持平，2026年開年後成交量是比較大，而外資參與台股比例提高中，也與台股與全球趨勢相關。

金管會主委彭金隆7日出席立法院財委會，說明「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」，保險資金還有逾4兆元的空間可投入公建，為引導保險業投入國內公共建設及策略性產業，後續將持續適時檢討修正法令，及研議相關鼓勵措施，並朝不需與保險業務連結的長照服務事業、配合政府扶植策略性產業的方向、勵保險業投資創業投資事業與私募股權基金三大方向前進。

金管會統計，截至2025年第三季底，整體保險業資金33.5兆元，整體運用於專案運用公共及社會福利事業投資金額（含不動產地上權及有價證券等各類投資管道）約6,340億元。其中屬保險法第146條之5專案運用、公共建設及社會福利運用金額為1,610億元，占保險業資金0.5％，距法定限額15％的5.02兆元，尚有相當空間。

