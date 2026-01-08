台股市值不斷壯大 證交所董座林修銘：研議延長交易時間

證交所董事長林修銘。記者朱漢崙／攝影

因應台股市值不斷壯大，外資投資者占比續增至快過半水準，證交所董事長林修銘今日在新春記者會上受訪時指出，為使台灣市場交易制度更能和國際接軌，證交所正持續研究是否延長集中市場交易時間。

至於從1點半延長至2點，或3點？林修銘未再多表示細節，儘管去年多數券商都認為延長交易時間對於擴大交易量的幫助有限，而且必須配合銀行3點半之前必須完成交割款結帳的作業時間，但林修銘認為，隨著台股的市值越來越大，另外，外資對台股參與度愈來愈高，現在比重已再從去年的47%增至48%，因此，台灣集中市場和國際接軌的必要性的確越來越高，例如，美國那股交易時間23小時，全世界都有延長交易的趨勢，因此證交所持續評估該案。

除了延長台股交易時間，林修銘也指出，交割時間是否從T+2縮短為T+1，證交所亦持續研究中。

因應台股漲勢僅集中在AI類股，大多數中小型股都沒漲到的問題，林修銘也指出，已請台灣指數公司編列「績優中小型股指數」，透過台灣指數公司編列指數，把流動性低，但基本面佳的這些公司納入成份股，等指數出爐之後，也會鼓勵投信來發行與該指數連動的基金。

對於創新板的重要性，林修銘也分析，傳統的櫃買和交易所是多層次的市場，但很多近一、二年崛起的新經濟企業，傳統的資本市場已無法滿足其需求，創新板的用意就是讓這些公司在資本市場更有發揮空間，他並舉例，像現在很多紐約證交所的公司，都轉到那斯達克上市，就是因為資本市場的屬性不同，因此找最適合的市場掛牌。

林修銘將在上半年赴日本考察日本的亞資中心設置方式，尤其日本這種在不同城市，各有不同特色的資產管理中心的作法，將是考察重點，這些也是金管會主委彭金隆希望證交所多作研究之處。對於吸引日本企業來台掛牌標的，林修銘分析，日本東證所是私人上市公司，由於要對股東交待，因此拉高上市門檻（4年市值要100億日圓），使很多優質的新創公司不見得能達到這些門檻進而在日本掛牌，這些公司將是證交所希望能引進台灣掛牌的重要標的群。

