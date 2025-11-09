台股市值失守90兆週跌2% 殺盤集中在這跌逾4%最慘！

台積電研發大將余振華、羅唯仁相繼於今年7月退休，目前研發組織仍由執行副總暨共同營運長米玉傑掌舵。台積電研發團隊從1997年僅120人，成長到如今超過1萬人的規模，其中更有1890人擁有博士學位，堪稱把台灣最聰明的人都聚集到一處了。

太報 ・ 19 小時前