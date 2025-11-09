台股市值失守90兆週跌2% 殺盤集中在這跌逾4%最慘！
財經中心／余國棟報導
上週集中交易市場總成交金額為2兆8,029.17億元，全體上市股票成交金額為2兆5,911.58億元，根據台灣證券交易所統計，114年11月7日發行量加權股價指數收盤為27,651.41點，較前週(114年10月31日)的28,233.35點下跌581.94點，跌幅約為2.06%。產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲9.94%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌4.60%為最大，未含金融類指數下跌576.93點，跌幅約為2.30%，未含電子類指數上漲12.35點，漲幅約為0.07%，未含金融電子類指數下跌16.42點，跌幅約為0.12%。
股票成交量週轉率為2.69%，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類9,353.39億元，占全體上市股票交易金額36.10%，第二名，電子零組件類5,334.67億元，占全體上市股票交易金額20.59%，第三名，電腦及週邊設備類2,829.46億元，占全體上市股票交易金額10.92%。
成交量週轉率前三名產業為，第一名，玻璃陶瓷類10.68%，第二名，電子零組件類9.31%，第三名，電器電纜類7.63%。累計今年年初開盤迄今共206個交易日，集中市場總成交金額為81兆8,030.90億元，市場日平均成交金額為3,971.02億元，股票成交量週轉率為94.67%，股票日平均成交量週轉率為0.46%。
114年11月7日全體上市公司市場總值為新台幣89兆4,020.28億元，較上週(114年10月31日)市值91兆2,251.80億元減少1兆8,231.52億元，減幅約為2.00%。
