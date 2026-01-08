台股市值挑戰100兆元！證交所董座：全球排名升至第7

台股在2026年開年以來多頭氣盛，加權指數已突破3萬點，今（8）天證交所中午舉辦歲末新春記者會，董事長林修銘表示，台股總市值正朝100兆元靠近，全球排名更躍升至第7名，稱今年對證交所來說會是「快樂的挑戰」。

在新興AI科技的帶動下，台股不斷創下新高，且在今年初的3個交易日之內，就直接一舉衝破三萬點大關，總市值更是突破近百兆元，在全球的排名中從第八名升到第七名。而在今天證交所舉辦的新春媒體記者會中，董事長林修銘表示，其實台灣的股市跟全球的股市是高度聯動，因此面對未來的趨勢非常有信心。

廣告 廣告

林修銘指出，台灣在全球的資本市場中占據了一個重要的排名，包括IT資訊系統、資安等許多環節都帶來新的挑戰，「但這是一個快樂的挑戰，且這些挑戰在所難免」。他也提到，台灣的資本市場與國際聯動，國內還有實體產業，可見在供應鏈上所展現出的重視程度。至於被問到台股是否有虛胖的情形，林修銘則說，台股其實是有基本面在支撐的，而且跟台股有聯動的那斯達克市場，在AI相關產業方面其實也發展得非常好。

另外，證交所現在針對創新板、亞資中心也都在持續精進當中，接下來除了2月會到印度參訪之外，還會到中東、美東、美西等多個地方臨摹觀察，希望未來可以讓台灣資本市場更加卓越。

台北／林品瑄、甘而棣 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

台股收盤下跌74點！台積電漲10元收1685

184萬人領紅包！台積電配息今入帳 張忠謀估再賺6.25億股利

台股開盤下挫104點 台積電跌15元至1660元