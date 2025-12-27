台股市值破兆元大關 助攻新台幣匯價連4升

新台幣匯價26日緩步走揚。（圖／報系資料照）

受惠於台股再創新高，提振新台幣匯價緩步走揚，新台幣兌美元26日收盤收至31.455元，升2.5分，呈現連4天走揚，為近2週高點，外匯市場總成交金額收斂至11.21億美元。

台股26日終場上漲184.04點，收至28556.02點，創收盤歷史新高，上市櫃總市值達新台幣100兆2530.02億元，晉升至百兆元大關。

聖誕假期多國股匯休市，部分外資尚未歸隊交投清淡。新台幣兌美元以31.47元開盤後，台股創高加上出口商進場拋匯，盤中最高升抵31.418元。由於亞幣反彈，新台幣甩開貶值陰霾，本週累計升值7.1分。

展望2026年上半年，台經院所長吳孟道認為，從大方向來看，美國聯準會將繼續降息，寬鬆格局使美元走弱，亞幣順勢反彈，可以預估新台幣朝31元緩步前進，但資金面仍是主導匯率的重要因素。

此外投顧機構表示，少了法人賣壓下，台股迅速由季線往上走，主要動能已經回到AI，本土資金積極參與；年後法人資金回流，預期可推動股市再上攻。

