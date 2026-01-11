台股市值週暴增3兆！3萬點行情正式啟動 最飆的就是它漲近7%

財經中心／余國棟報導

上週台股加權指數上漲939.15點，漲幅約為3.20%，上市股票總市值達98.69兆元。（示意圖／PIXABAY）

上週集中交易市場總成交金額為3兆8,997.87億元，全體上市股票成交金額為3兆6,109.77億元，股票成交量週轉率為4.61%，根據臺灣證券交易所統計，115年1月9日發行量加權股價指數收盤為30,288.96點，較(115年1月2日)的29,349.81點上漲939.15點，漲幅約為3.20%。產業別指數方面，漲幅以電器電纜類指數上漲6.87%為最大，跌幅以電腦及週邊設備類指數下跌2.51%為最大。

未含金融類指數上漲908.50點，漲幅約為3.50%，未含電子類指數上漲192.54點，漲幅約為0.99%，未含金融電子類指數上漲199.06點，漲幅約為1.48%。各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類1兆6,304.65億元，占全體上市股票交易金額45.15%，第二名，電子零組件類5,475.29億元，占全體上市股票交易金額15.16%，第三名，電腦及週邊設備類3,093.16億元，占全體上市股票交易金額8.57%。

成交量週轉率前三名產業為，第一名，綠能環保類27.21%，第二名，光電類21.47%，第三名，半導體類14.05%。累計今年年初開盤迄今共6個交易日，集中市場總成交金額為4兆5,695.69億元，市場日平均成交金額為7,615.95億元，股票成交量週轉率為5.37%，股票日平均成交量週轉率為0.90%。

115年1月9日全體上市公司市場總值為新台幣98兆6,906.19億元，較(115年1月2日)市值95兆6,121.23億元增加3兆784.96億元，增幅約為3.22%。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

