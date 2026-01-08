台股市值逼近百兆全球排名第7 證交所董座：2026是「快樂的挑戰」

證交所董事長林修銘表示，2026年是「快樂的挑戰」。

去年台股大豐收！在全球金融市場波動加劇下，台股憑藉扎實的基本面價量齊揚，加權股價指數以28963.6點作收，上市公司總市值突破94兆元，規模全球第8；而2026年1月加權指數更進一步突破3萬點大關，市值一舉躍升至全球第7名，展望2026年，證交所董事長林修銘指出，將持續以「永續」與「數位」為雙軸心，厚植資本市場韌性。同時落實亞資中心政策，提升台灣企業的國際能見度，並透過多元化商品布局與完善的防詐措施，建構安全、健全的投資環境，讓台灣資本市場繼續立足亞洲、連結全球。

證交所今（8）日舉辦歲末新春記者會，公布2025年各項創紀錄數據，除市值與指數外，日均成交值更達4,160億元，創下歷史新高。籌資市場同樣熱絡，申請上市家數達45家，為2008年以來新高；IPO籌資金額高達850億元，亦刷新歷史紀錄。ETF則持續蓬勃發展，上市ETF資產規模達4.63兆元，較2014年成長27.7倍。此外，2025年成功推出首檔主動式ETF及被動式多資產ETF，並完成台日ETF雙向掛牌。

另根據統計，截至2025年底，證券開戶人數達1,377萬人（占全國人口59％），上市公司發放現金股利達2.1兆元，定期定額投資金額與零股成交金額均呈現倍數成長。

在業務推動方面，證交所聚焦於四大核心策略：一、推動亞資政策：成立推動辦公室，設置單一諮詢窗口與專網，積極拓展國際交流並強化引資成效。二、打造亞洲那斯達克：透過「創新板」聚焦14項前瞻產業，2025年申請家數達15家 ，並提供從上市前諮詢到上市後輔導的全方位服務。三、增進市場效能：優化交易機制，縮短IPO承銷價訂定至掛牌日、ETF分割暫停交易等流程，並開放創新板得為當沖標的，帶動日均成交值增長。四、永續與數位轉型：全體上市公司已申報永續報告書 ，證交所亦導入AI分析輿情、落實零信任架構，強化反詐騙宣導與券商評鑑。

針對未來布局，林修銘強調，證交所將採取更多積極行動，包括由總經理李愛玲領軍，以五大策略延伸既有成果並放大效益，目標讓台灣不只是科技產業的布局重點，更要成為全球資金長期停泊、共同成長的夥伴。

林修銘指出，創新板採取多層次市場配置，現階段除了量以外更要重質，評估標準以市值與成長動能為主，而非單看獲利表現，未來將持續引入具潛力的新興產業，作為產業新希望的代表。他強調，台灣資本市場的優勢在於完整的供應鏈基礎，將持續聚焦與國內外產業的連結，特別是跟隨供應鏈赴美、日投資的企業回台上市，也歡迎國外產業深化與台灣的連結；一般板則仍以成熟企業上市為主。

面對外界質疑台股「虛胖」，林修銘認為，台股具備扎實基本面與高度國際連結，產業硬實力不輸國際，AI 浪潮下更是順勢而為，從 Computex 吸引各國業者來台洽談供應鏈即可見一斑，這是台灣值得驕傲的競爭優勢。

林修銘也指出，每個時代都有不同產業興起，無論是傳產或新興產業，上市公司都應有「不是私人企業」的自覺，必須照顧全體股東、擘劃中長期經營藍圖。證交所將透過兩大策略，一方面挖掘具流動性與體質佳的傳產公司，另一方面協助企業強化說故事能力，接觸更多機構投資人，並由台灣指數公司編制多元指數與商品，扮演平台驅動者角色。

他補充，近期上市日均成交量突破8000億元，顯示台灣資本市場與國際市場連動性高、基本面支撐穩健，即便歷經關稅等外在衝擊，仍處於相對有利的競爭位置；未來將持續強化資訊透明與監理機制，保障投資人權益，面對市場量能快速成長，這是挑戰也是正向的發展，直言是「快樂的挑戰」。