台股市值逼近百兆！證交所董座：全球排第7

▲證交所董事長林修銘表示，今年1月交易這幾天，台股加權指數突破3萬點，總市值將挑戰100兆元。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台股今年開局表現超旺，大盤狂飆就攻破3萬點關卡，氣勢如虹。證交所董事長林修銘今（8）日表示，今年1月交易這幾天，加權指數突破3萬點，總市值將挑戰100兆元，全球交易所排名更從第8名推升前進為第7名，展現市場充沛流動性，更反映上市公司扎實的基本面與持續創新實力。

證交所今日舉行歲末新春記者會，林修銘致詞表示，過去一年，全球經濟局勢充滿挑戰，地緣政治風險升溫、貿易保護主義抬頭，使國際金融市場波動加劇。然而，在這樣高度不確定的環境中，台灣資本市場再次證明自身的韌性，也展現立足亞洲、連結全球的實力。

他指出，去年，在全體市場參與者的共同努力下，台股價量齊揚、屢創新高，加權股價指數收在28963.6 點，上市公司總市值突破94兆元，台股規模躍升全球第8。成交動能與籌資表現亦同步刷新歷史紀錄。但就在今年1月交易的這幾天，加權股價指數更是一舉突破3萬點，總市值挑戰100兆元，排名再從第8名推進，創下第7名的佳績。

林修銘強調，去年，全年度上市公司營收與獲利雙雙成長，再次顯示台灣在關鍵供應鏈中穩固的核心地位。

林修銘也指出，台灣資本市場的豐碩成果與全民共享。去年底，我國證券開戶人數已達1377萬人，佔總人口近6成；投資人除受惠於股價上漲，也享有穩定配發的股利，證交稅亦隨著市場活絡，進一步挹注政府稅收，支持社會整體發展。

他表示，未來，證交所將持續與各界攜手合作，讓台灣不只是國際投資人在科技產業的重要布局，更成為全球資金願意長期停泊、共同成長的夥伴。

