台股市值飆破91兆 史上最強10月它倆扮演多頭功臣！
財經中心／余國棟報導
10月台股周線連5紅、大漲2412.81點、漲幅高達9.34%，對比OTC櫃買指數僅小漲1.07%，顯示市場資金集中在大型科技股，AI、半導體、伺服器與電源供應族群成為主流。10月加權指數大漲收在28,233.35點，不僅創下史上第三大10月漲幅，漲點更是史上單月第二大，堪稱史上最強10月，上市公司總市值同步衝破91.23兆元，單周增加逾2兆2935億元，寫下亮眼紀錄。
台股10月再度寫下歷史級的「光輝時刻」。儘管美中貿易緊張、美元強勢與美國政府關門等不確定因素干擾，但在AI資本支出浪潮與大型科技股領軍下，大盤強勢上攻。帶頭衝鋒的依然是權值股雙雄。台積電（2330）在AI晶片熱潮帶動下，10月強勢飆漲近15%，股價首度突破1500元大關，市值逼近5兆美元，貢獻台股近1600點，穩居台股「護國神山」。法人指出，台積電第三季營收與獲利皆優於預期，加上先進封裝、CoWoS產能滿載，已成為台股10月多頭主旋律。台積電的強勢走高，象徵AI供應鏈信心重燃，吸引大量外資回補科技權值股，推升指數穩站28000點之上。
另一位重量級推手鴻海（2317）也功不可沒。鴻海在第三季法說會中釋出正面訊息，AI伺服器、蘋果及晶片代工業務同步成長，法人預期第4季業績將再創高峰。鴻海股價10月同步上漲由216上漲至257元，市值增加約5795億元，帶動整體電子權值股氣勢如虹，外資回補力道明顯，為多頭再添燃料。市場解讀，鴻海正從「組裝大廠」轉型為「AI系統解決方案」供應商，結合生成式AI、電動車與雲端基建題材，成為繼台積電之後另一個新動能焦點。
法人指出，輝達市值突破5兆美元、亞馬遜AWS年增20.2%的財報數據，明確顯示全球AI資本支出進入新一波成長循環，台灣相關供應鏈直接受惠。展望11月，市場普遍看好AI與科技股續領風騷。第四季為AI需求旺季，加上美國科技巨頭財報普遍報喜，將持續支撐多頭氛圍。不過，分析師也提醒，短線技術面漲多後或有震盪，投資人宜掌握主流趨勢，靈活布局具AI長線題材的半導體與電子供應鏈。
整體而言，2025年10月堪稱「史上最搶眼10月」。台積電創高領軍、鴻海轉型助攻，讓台股不僅穩居全球表現最強主要股市之列，更為年底行情揭開序幕。法人預期，在AI、科技與外資回流三箭齊發之下，11月台股仍有望挑戰新高，延續光輝漲勢。
