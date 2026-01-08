台股市值「超法趕加」拚全球第六 證交所：延長交易時間是趨勢

台北股市2026年開紅盤，指數站上3萬點大關，且總市值挑戰新台幣百兆，已經超越法國，躍升全球第七大，並持續力拚超車加拿大，晉升全球第六。證交所董事長林修銘今天(8日)表示，由於台股市值不斷壯大，延長交易時間是趨勢，證交所已經無法迴避探討這個問題。

台北股市在2025年繳出亮麗成績，不僅量價齊揚，更屢創新高。台股先在2025年封關日收28963點，上市公司總市值突破新台幣94兆，規模躍升全球第八大後；2026年交易短短幾天，不僅指數一舉站上3萬點大關，總市值更挑戰100兆，創下全球排名第七的佳績。

台股市值不斷壯大，證交所董事長林修銘8日表示，延長交易時間是趨勢，證交所已經無法迴避探討這個問題。林修銘說：『(原音)台灣很多的上市公司都是有國際競爭性的公司，都是跟國際大廠在打仗，台灣的證券交易不是單純的是靠市值，第八名、第七名、或是有可能到第六名，這只是一個indicator、一個部分而已；另外一個部分，我們的內涵，現在大家有在討論到很多交易所的交易制度，時間是否延長，我想這個是有這個趨勢，我們也會去探討。』

儘管台股市值不斷擴大，但外界質疑是「虛胖」體質，也就是AI相關電子股表現強勁，但傳產類股表現黯淡。林修銘認為，美國電子業集中的那斯達克以及費城半導體指數近期表現也相當亮眼，甚至超越道瓊指數表現，國際投資者也是跟著這樣的趨勢投資台股，因此台灣資本市場是反映產業實力，目前來看是「蠻恰當」的。

林修銘也表示，證交所會進一步發掘台灣體質不錯的傳統產業公司，並鼓勵證券商造市，且輔導這些傳統產業接觸更多投資機構，提高自我能見度。此外，證交所也在規劃由台灣指數公司編制相關指數，提供投信等發行者發行相關產品，包括基金或是ETF等。

不少機構看好台股今年站上3萬5千點，林修銘表示，台灣半導體供應鏈實力不只AI，還有很多相關運用，公司表現都很不錯，他對於台股表現很有信心，也很期待台股登上3萬5千點。