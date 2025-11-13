台股平盤震盪！PCB、記憶體沒在管大盤 創見 華東 南茂先衝再說





台股今（13）日早盤開低震盪，來到27925點，下跌21點，跌幅0.05%，預估成交量4800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到260點，漲1.28點，漲幅0.53%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1465元，下跌10元，跌幅0.67%，鴻海（2317）早盤來到255.5元，上漲4.5元，漲幅1.79%，聯發科（2454）早盤則來到1240元，下跌5元，跌幅0.4%。

記憶體持續缺貨，受此激勵記憶體族群延續漲勢，南亞科來到168.5元，漲幅逾4%、旺宏來到41元，漲幅逾1%，創見來到215元，漲幅逾9%，華東、南茂衝漲停，華東來到42.1元、南茂則來到44元。

PCB族群走強，欣興來到176元，漲幅逾5%，景碩也有逾2%的漲幅。

