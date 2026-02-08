台股年前調整 法人：信心仍在 加碼AI邏輯不變

台股年前調整，法人認為，市場信心仍在，基本部位可抱股過年，加碼AI邏輯不變。圖／本報資料照片

台股年前調整，上周下跌280.83點、跌幅0.88%，收在31782.92點，低點一度下探31000點，成交量萎縮，五日均量來到7375億。法人表示，春節前回檔屬意料中事，而美股則恰好在財報季出現股價震盪，短期市場出現利多不漲、利空大跌的反應，顯示市場的疲態。惟台股周五(6日)拉尾盤，顯示台股投資人的信心仍在。

新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，台股即將進入封關前夕，丙種結帳壓力及個股獲利了結賣壓，加上大盤目前技術線型轉弱，預估整體指數短線進入震盪整理，整體來看， 2月台股呈漲多拉回行情，大盤連日回測月線，表示資金重新評估個股風險與報酬，尤其是元月火紅的記憶體、半導體股，成2月市場殺盤賣壓重心，可視為獲利出場的短線賣壓出籠。

但基本面來看，AI導致的全球產能供給缺口，短期仍無法補上，預估貫穿2026全年缺貨漲價題材的半導體DRAM、NAND兩大記憶體族群、及搭配台積電資本支出持續成長、CoWoS等長線產能持續擴張的先進封裝(Advance Packaging)族群，2026年多頭趨勢難以撼動。

永豐投顧認為，台股強勢，投資人還是能抱股過年，此外，美股震盪，但是AI加碼投資的邏輯不變。Alphabet 更宣布，2026年的資本支出上看1850億美元，是 2025年的兩倍以上，股市加碼投資AI邏輯不變。

永豐投顧分析，由於春節長時間休市，意味抱股過年要承擔風險，根據過去幾年的經驗，大盤往往有3%的報酬，如果認為AI仍是主流，不妨趁低布局；總結而言，剩下少數的交易日，趁高可以獲利了結，但基本上仍要持有基本部位，如有低價則要逢低布局。指數看30500點至32000點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉建議，欲規劃抱股過年參與馬年紅包行情的投資人，投資人可挑選市場認同度高的績優股分批進場，建議聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售及獲利成長的優質指數成分股。產業選擇以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件、 軍工、機械零組件、金融保險等為優先選擇。

