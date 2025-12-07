台股年終行情上攻29K Fed本周公布利率決策…法人推演三劇本

美國聯準會（Fed）本周四（11日）將公布最新利率決策，市場關注是否如預期降息1碼之餘，更聚焦是否端出「新QE（量化寬鬆）」，法人研擬三情境因應Fed相關決策，預期年終作帳行情上攻29,000點機率不小。

Fed將在本周四凌晨FOMC會後宣布最新利率決議，不僅Fed主席鮑爾將召開記者會說明決策結果，還會公布各成員對明年利率前景看法。在此敏感時機，國際金融市場傳出，聯準會QT（量化緊縮）甫結束後，此次可能會推出的新措施，就是「準備金管理購買」（RMP）操作，市場以新一代QE來看待。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農等專家說明，RMP的重要性，主要是Fed將為金融市場注入流動性。根據現階段國際大行預估，Fed可能從明年元月起，以「買短、不買長」的方式，RMP每月購買350億美元至450億美元短天期國債，市場流動性將因此受益。

RMP雖每月將購債350億美元至450億美元，但每月約有150億美元的抵押貸款支持債券（MBS）到期下，Fed的資產負債表，僅增加約200億美元至300億美元。也因為RMP的可能性，加大FOMC此次會議對市場的影響性，多家大型法人機構紛紛擬定三套劇本因應。

劇本一：若FOMC決議降息1碼、RMP獲得通過、且利率點陣圖顯示明年有望降息3碼時，將有助台股年終作帳行情飛越28,554點新高後，朝29,000點大關邁進。其中，隨短天期利率可能走低帶動，大盤可能呈「百花齊放」走勢，AI、集團、法人作帳、中小型股各擁一片天。

劇本二：若FOMC決議不降息、但RMP獲得通過、且利率點陣圖顯示明年有望降息3碼時，台股本波年終行情將以挑戰28,554點新高亮麗封關，其中，AI族群，機器人、能源、金融股，及重資產、且低基期的塑化、機電等集團股，將是盤面焦點。

劇本三：若FOMC決議降息、但未有RMP、而利率點陣圖仍顯示明年有望降息3碼時，全年封關指數有望在28,000點至28,554點間的高檔封關，集團與法人作帳股將是行情最大亮點。

