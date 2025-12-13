「台股年線年底前應不會暴跌！ 」杜金龍解析明年走勢：投資人過了這季要持盈保泰

台積電11日除息先漲後跌，台股大盤指數衝高至28568.02點，不過盤中大盤翻黑重挫逾300點。針對年前是否還存在行情，資深證券分析師杜金龍在網路節目《財經一路發》指出，今年年線應是收漲，距離年底剩下13天，理論上不會暴跌。至於明年台股走勢，目前大眾預估的股市低點為2萬4000~2萬6000點，高點為3萬3000到3萬5000點，第1季和第4季為高點，Q2和Q3是底盤帶的箱型整理，Q1後投資人應持盈保泰，心裡要有所準備。

杜金龍指出，到了新一年投資人預算將重新編碼，目前法人的看法都是明年Q1和Q4最高，股市Q2、Q3可能休息，到Q4再啟動上漲行情。

杜金龍提醒，明年四季需觀察Q1上漲幅度， 且明年Q1美國聯準會主席鮑爾將下台，屆時美國總統川普勢必降息。若到明年4月美國降息3次，降息的利多大概就暫時告一段落了，因為起初投資人對降息有期待，持續降息後，投資人將轉為負面思考，降息利多反變利空，接下來就將回歸基本面。

近日各家金控舉辦明年的展望，一般都看好高點落在3萬4000~3萬5000點，保守也是看3萬點以上。不過合庫金舉辦法說會預估，使用1倍到3倍的股價淨值比計算，台股明年指數1萬7300點到2萬9200點。

對此，杜金龍說明，之所以一般法人預測明年股市有望達3萬5000點到3萬6000點，是因明年上市公司獲利成長21%。凱基證券提到，明年上市公司EPS為15%，因此估計明年高點可達3萬3000點，群益投顧估值則為3萬4000點，使用的估值方法即為EPS加本益比。

杜金龍進一步說道，台灣64年來本益比約20倍，但因明年上市公司成長21%，因此目前本益比降到16、17倍。依目前點數計算，本益比1倍為1300點，未來若從17倍上漲到21倍，股市便有可能再上漲。只有在走空頭時才會使用股價淨值比，台灣64年來最高為10倍，最低為1倍。殖利率方面，台灣64年來最低1%，最高時達8%，目前台灣殖利率約3%，但台灣現在ROE為10%，若加上ROE評比就還值得投資，因為ROE代表未來營運的成長。通常預估明年指數會使用本益比、殖利率和ROE，使用股價淨值比的人大概是看空。

