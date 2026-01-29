台股延長交易時間？金管會抱持開放審慎態度

▲台股是否延長交易時間？金管會主委彭金隆今（29）日在新春記者會表態。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 台股是否也要延長交易時間？金管會主委彭金隆今（29）日在新春記者會表示，國際情況有所改變，已請證交所及櫃買中心重新審視。證期局長高晶萍則表示，金管會抱持「開放、審慎態度」評估每個交易制度。

近期國際市場也在研議股市延長交易時間，像是美股那斯達克延長到23小時，倫敦也要延長到24小時、韓國也延長到12小時。高晶萍說，台股的交易時間確實比亞洲短一些，但這是一個重大制度改變，有許多利害關係人，像是外資、中介商及投資人。

廣告 廣告

因此，她強調，金管會必須要審慎研議，金管會已請交易所蒐集資料及主要國家執行情況，並徵詢外界意見及研議相關的配套。

金管會主委彭金隆則回應，資本市場有很多機制與國際高度相關性，例如T+1交割及延長交易時間等，目前我國2個交易所證交所及櫃買中心也一直在研議相關接軌。當然，國際情況有改變，金管會已請證交所、櫃買中心重新審視，把提案送過來。

彭金隆也強調，不會因其他國家做什麼就跟進，也不會因其他國家不做就不做，但任何改變會有成本及風險，改變要有效益，效益要大於改變成本及風險。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

電子股拉回！台積電收1805元 台股爆歷史巨量、終場下跌267點

台積電鉅額交易1838.97元再爆新天價 台股奔33K仙人指路

去年6檔掛牌就腰斬！防堵ETF責任額亂象 金管會2面向強化監理