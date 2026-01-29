台股延長交易時間？ 金管會說話了

股市交易時間是否延長？金管會主委彭金隆表示「國際情況有改變，已請證交所、櫃買中心重新審視。（圖：資料照）

台股大盤站上3萬點大關，投資人關心股市交易時間是否延長？金管會主委彭金隆今天（29日）表示，國際情況有改變，已請證交所、櫃買中心重新審視。（請聽AI報導）

金管會今天舉行新春記者會，主委彭金隆表示，台股資本市場跟國際制度結構都相關，例如T+1交割以及延長交易時間，上市上櫃二個交易所都一直有在研議相關接軌。彭金隆指出，國際情況有改變，金管會已經請證交所、櫃買中心重新審視，把提案送過來。

證期局長高晶萍表示，台股交易時間比主要亞洲國家短了一些，過去也提過延長交易時間，但這是重大制度改變，涉及券商、外資、銀行等諸多利益關係人。

高晶萍說，美國那斯達克打算延長到23個小時交易、倫敦交易所計畫延長至24小時、韓國也有延長至12小時交易的想法，因此請證交所收集主要國家執行狀況，以及相關配套措施，並考量國情及配套。如果有明確進展會適時對外說明。（以上新聞楊清緣編輯，ＡＩ播報）