台股延長交易 券商多反對

因應台股市值不斷壯大，證交所持續研究是否延長交易時間。記者潘俊宏／攝影

證交所昨天舉行歲末新春記者會，董事長林修銘提及證交所正在推動兩大制度改革，一是延長股市交易時間，另一個是交割時間從現行的Ｔ+２（Ｔ為交易日）縮短為Ｔ+１。據了解，證交所已對全體券商發出問卷調查意見，據多數券商的回應，對於股市交易時間延長仍投下反對票，但對於交割日改為Ｔ+１，部分券商則投下贊成票。

台股大盤指數昨天盤中再創三萬五九三點新高，上市市值一度攀升至九十九點六八兆元，目前已是全球市值第七大股市。林修銘指出，台股已躋身國際股市市值的前段班，但目前是全球交易時間最短的股市之一，證交所內部正持續研議延長交易時間的可能性。

廣告 廣告

據了解，自從美股那斯達克交易時間延長為廿三小時後，證交所對於延長交易的研究轉趨積極，繼去年十月向全體券商發下問卷後，去年十二月再度進行調查。證交所已向金管會報告研究延長股市交易時間，以及交割時間從Ｔ+２改為Ｔ+１的最新進度，由於後者阻力較小，金管會已有所準備，等證交所完成整體的評估報告後，會再觀察亞洲其他國家動向，再決定是否將交割時間縮短為Ｔ+１。

金管會評估，目前全世界僅美國、加拿大、墨西哥、阿根廷等美洲國家同步實施Ｔ+１，亞洲股市則除了印度外，並無其他國家實施；至於中國大陸與泰國則是官方維持Ｔ+２，若券商的客戶帳上有現金，則允許用Ｔ+０的方式交割。

針對延長股市交易時間，由於券商多表態反對，因此上路的不確定性比起縮短交割時間更大。券商反對原因包括，第一，延長時間不會帶來多少額外成交量；第二，營業員整天被綁在公司，無法外訪從事財富管理業務；第三，目前下午一時卅分收盤，銀行的結算交割作業都得等到五、六時才全部完成，若延長交易，銀行能否配合也是問題。

對於研究延長股市交易時間，林修銘指出，一方面台股市值大幅擴增，另一方面外資投資占台股的比重已增至百分之四十八，為了和國際制度接軌，交易時間應考慮延長。此外，那斯達克股市已改採廿三小時的交易時間，以科技股為主的台股和那指連動性高，是證交所態度轉趨積極的原因。

根據金管會周邊單位的研究，美國證管會在二○二四年五月廿八日實施Ｔ+１後，已有部分國家跟進，縮短結算交割時間的好處，包括減少成交後實際交割的時間差、降低違約交割風險；交割時間縮短，投資人可快速調度資金投入股市。

【看原文連結】

更多udn報導

超好認？韓女曝1特徵「100%台灣人」 網點頭

田徑Karina參戰！戀綜破尺度 她大膽索求3人行

台人更清楚？他指陸人說中文難懂 2關鍵影響

越界！與經紀人不當互動 偶像暫停活動被換角