台股延長交易、改為T+1正反拉鋸 彭金隆：效益大於成本就會改

台北股市登上3萬2千點，是否延長交易時間或是將交割時程從T+2改為T+1，近期被熱烈討論。金管會今天(29日)舉行新春記者會。金管會主委彭金隆表示，各項股市制度變革影響都會很大，但只要效益大於成本，並將風險控管好，金管會就會執行，目前這兩項制度都由台灣證券交易所進行研議。

台北股市近1、2年因為AI帶動，交易熱絡，是否延長交易時間以及將交割時間縮短，再次引發討論。儘管台股延長交易時間，有助於國際接軌、應對台股市值增長以及提升外資參與度，但不少券商也對此保留，認為恐增加人力成本、影響資訊透明度與縮短銀行結算時間，正反兩面看法拉鋸。

廣告 廣告

證期局局長高晶萍29日在新春記者會上表示，台股交易時間確實比主要亞洲國家短一些，過往也曾經討論過是否延長，但畢竟是重大制度改變，涉及券商、外資、銀行等諸多利益關係人，因此必須慎重。她也指出，美國那斯達克正研擬延長交易時間至23個小時、倫敦交易所則是研擬至24小時、韓國也擬延長到12小時交易。當主要國家針對此議題研議時，證期局會秉持「開放原則、審慎態度」評估。

至於縮短交割時間，高晶萍也指出，美國、印度已改為T+1，英國、瑞士、澳洲、智利等12國都陸續在2026至2030年實施T+1交割，台股因為外資占比高，必須考慮外資匯入的時間，以免造成外資的進出壓力。

金管會主委彭金隆則表示，只要效益大於成本，並將風險控管好，金管會就會執行，目前這兩項制度都由台灣證券交易所進行研議。彭金隆說：『(原音)任何的改變一定會有兩個，一個叫成本，一個叫風險，然後再來的話你要改變一定要有效益，效益一定要大於剛剛講的那個改變的成本跟風險，這時候才會改。』

另外，是否將股票千股交易縮小成1股交易？高晶萍表示，外界會有此建議，主要是因為整股和零股的價差問題，因此會進一步優化零股交易，像是縮短撮合時間，目前已經從過去1分鐘縮短至5秒鐘，價差已經明顯縮小，未來金管會會持續優化制度。

