台股強勢反彈一天又破功？專家示警「殺手級利空」：這2族群是重災區
台股日前受到國際情勢及市場賣壓衝擊，一度跌至42376點低檔，不過短短兩個交易日內便強勢反彈超過2300點，幾乎收復先前跌幅。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，台股9日雖然有不錯的反彈，但仍有2大利空不容忽視，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。
狄驤表示，隨著台股在周一積極去槓桿後，周二迎來了不錯的反彈，但當晚出現了不容忽視的兩大利空，讓台股一度大跌2000點。第一大利空是美伊衝突升溫，報導指出美軍開始對伊朗發動自衛性打擊，以回應前一天美軍阿帕契直升機被擊落事件。第二大利空是機構研報指出，AI硬體需求出現延遲，重災區就是目前最熱門的功率元件與光通訊族群，所以我們可以看到AAOI與NVTS等個股表現非常疲軟。
狄驤指出，當市場劇烈波動搭配上述利空出現時，多少會加大投資人的恐慌情緒，這時最客觀的反而是市場變化，我們可以看到上述利空出現後，台股夜盤依然守住了月線，國際油價也沒有進一步往上飆，或許意味著市場認為這次衝突不會持續太久。
狄驤認為，畢竟，美國副總統再次發表聲明，提到美國與伊朗達成協議已非常接近，不僅如此，歷史經驗多次告訴我們，當美債殖利率過高時，川普有高機率會迅速放軟態度，因為美債殖利率維持在高檔不利於美國經濟，甚至是後續的選舉。
狄驤強調，所以說，面對這次的意外利空下跌，我依然會以站買方為主，但這次手腳會放得比較慢，同時會搭配更多指標謹慎進場。還是一句老生常談，無論行情如何，都要控制好部位，大不了這一次不賺，但仍要保留賺下一次行情的本金。
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