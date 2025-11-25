台股強勢反彈！收盤漲407點 台積電漲40元衝上1415

台股今（25）日開盤勁揚491.66點，以26995.90點開出，盤中最高來到27118.02點，重返2萬7千點大關。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407.93點，收在26912.17點，漲幅1.54%。護國神山台積電（2330）漲40元，收在1415元，漲幅2.91%。

部分權值股表現方面，鴻海（2317）下跌1元，收219元，跌幅0.45%；聯發科（2454）上漲35元，收1185元，漲幅3.04%；台達電（2308）上漲17元，收910元，漲幅1.90%；台光電（2383）飆漲130元，收1450元，漲幅9.85%；長榮（2603）上漲1.5元，收180.5元，漲幅0.84%。

